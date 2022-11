Orban: Potrzebujemy suwerennej Ukrainy, aby Rosja nie stanowiła zagrożenia dla Europy

Premier Węgier Viktor Orban, znany z przywiązania do Kremla i zrzucania winy za wojnę na Ukrainie na Zachód, powiedział, że należy zadbać o to, by Ukraina pozostała suwerennym państwem, by Rosja nie mogła stanowić zagrożenia dla Europy.