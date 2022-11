Na początku czerwca ubiegłego roku szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały przejęte przez hakerów. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są e-maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka.

Reklama

Przedstawiciele rządu deklarowali, że nie będą odnosić się do autentyczności poszczególnych wiadomości. Prawdziwość kilku maili potwierdziły natomiast osoby, których nazwiska pojawiały się w korespondencji.

W środę na stronie "Poufna rozmowa", gdzie publikowane są wiadomości, pojawił się mail, który we wrześniu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki miał wysłać do swoich współpracowników.

Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Jedynym bohaterem dwóch afer z czasów PO i PiS jest Mateusz Morawiecki Polskie służby nie potrafią ustalić, czy to Rosjanie stoją za aferą taśmową za rządów PO-PSL i aferą mailową za rządów PiS. Albo wcale nie chcą tego ustalić. Komisja śledcza mogłaby rzucić nowe światło na zamiatane pod dywan sprawy. Dlaczego PiS jej nie chce?

Szef rządu miał przekonywać, że przeprowadzenie wyborów w tamtym czasie byłoby błędem, z powodu "za dużego ryzyka wyniku poniżej 50 proc. mandatów".

Reklama

"Sol-pol (Solidarna Polska - red.) nie wejdzie, Konfederacja z nami się nie dogada, dużo szybciej wejdą w taktyczny sojusz z lewicą, żeby nas zniszczyć" - czytamy.

Premier miał być przekonany, że w rządzie nie będzie na tyle silnej koalicji przeciw PiS, by przegłosować konstruktywne wotum, nieufności. "ZZ (Zbigniew Ziobro - red.) jest cyniczny i gotowy działać przeciw nam - ale w obecnym Sejmie nie przyłączy się do takiej koalicji, bo to przekreśliłoby go na zawsze w prawicowym elektorarcie" - przekazano w wiadomości. "Należy to wykorzystywać i co jakiś czas wychodzić z inicjatywami ideowymi, które ZZ będzie trudno odrzucać. Jednocześnie - ostra presja na posłów SolPolu aby jeden po drugim przechodzili do nas, tak samo w samorządach" - czytamy dalej.

Morawiecki miał również pisać o możliwej koalicji z PSL w zamian za współpracę w samorządach.

"Żeby SolPol nie wyrósł nam po prawej stronie, sami potrzebujemy teraz własnego, lepszego i mocniejszego Ziobry" - pojawiło się w mailu.

"Nowy MS (minister sprawiedliwości - red.) powinien mówić (i działać) na początku jeszcze bardziej zdecydowanie, pokazując, że ZZ wbrew wizerunkowi, który kreował nie zrobił przez 5 lat w zasadzie nic konkretnego (poza wzniecaniem konfliktu)" - czytamy.

W dalszej części premier miał napisać: "Po odebraniu ZZ kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse SolPolu. Choćby po to by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach/przystąpić do PiS - nawet jeśli ze strachu".