PSL chce, by po śmierci współmałżonka można było zachować 100% swojej emerytury oraz 50% świadczenia współmałżonka.

Ludowcy argumentują, że obecnie potrzebne jest systemowe rozwiązanie dla emerytów poszkodowanych przez inflację. - Koszty życia po śmierci współmałżonka nadal są wysokie – to czynsz, utrzymanie domu i coraz wyższe opłaty za energię. Dlatego by zagwarantować seniorom godność, proponujemy, aby mogli oni uzyskiwać połowę świadczenia męża/żony - tak politycy PSL uzasadniają nowe rozwiązanie, które jest częścią propozycji “Uczciwy plan dla Polski”. Jego dwa pozostałe elementy to wsparcie dla przedsiębiorców oraz dla młodych ludzi. Całość to jedna ustawa, pod którą PSL zaczyna zbierać podpisy (będzie zgłoszona jako projekt obywatelski, a nie poselski). Całość może trafić do Sejmu w przyszłym roku.

Seniorzy są bardzo ważną grupą - również w kontekście wyborczym. Politycy PiS pytani przez “Rzeczpospolitą” oceniają ten projekt jako “czysto wyborczy”. I przypominają, że to rząd premiera Morawieckiego wielokrotnie wspierał emerytów np. poprzez 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację rent i emerytur.