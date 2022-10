Materka podał się do dymisji 21 października.

Reklama

Funkcję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełnił od 2018 roku.

We wniosku o odwołanie go ze stanowiska napisał, że pozostawia Służbę "ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom".

Czytaj więcej Służby Szef kontrwywiadu wojskowego podał się do dymisji Gen. bryg. Maciej Materka, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, podał się do dymisji. W wydanym oświadczeniu informuje o "podjęciu 20 października decyzji o zakończeniu służby i rezygnacji z funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego".

W piątek Radio ZET poinformowało, że gen. Materka zostanie zatrudniony w jednej z największych polskich spółek skarbu państwa - KGHM.



Reklama

Ma tam zająć kierownicze stanowisko związane z bezpieczeństwem.