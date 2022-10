W Indiach tylko zwycięstwo w krykieta z Pakistanem wywołuje w tych dniach porównywalny entuzjazm. W roku, gdy kraj obchodzi 75. rocznicę wyzwolenia od Imperium Brytyjskiego, premierem w Londynie zostaje polityk hinduskiego pochodzenia. Rishi Sunak urodził się co prawda już w Wielkiej Brytanii, ale korzenie nie są dla niego czymś abstrakcyjnym. To wciąż praktykujący hinduista, a ponieważ właśnie teraz obchodzone jest święto świateł (Diwali), Sunak jak co roku postawił przed swoim londyńskim domem znicze.

Dziadkowie nowego premiera pochodzili z Pendżabu, rodzice (lekarz i farmaceutka) przenieśli się na Wyspy już ze wschodniej Afryki, gdy i ta wybijała się na niepodległość. Swój niezwykły awans Sunak zawdzięcza Borisowi Johnsonowi, który w lutym 2020 r. mianował go ministrem finansów, drugą osobą w rządzie. Ruch był znakomity, bo Sunak wsławił się zbudowaniem skutecznego systemu osłon socjalnych dla osób i przedsiębiorstw poszkodowanych przez covid. Tym większy jest żal części torysów z powodu tego, co postrzegają jako zdradę Johnsona: to dymisja Sunaka uruchomiła lawinę, która we wrześniu zmiotła i samego szefa rządu.

W Indiach niko nie ma wątpliwości, że to Sunak zrobił największa międzynarodową karierę polityczną wśród osób pochodzących z tego wielkiego kraju

Ale ten awans nie byłby możliwy, gdyby kandydat nie spełniał najwyższych kryteriów brytyjskości. Absolwent elitarnego, założonego w 1382 Winchester College, a później Oksfordu, żonę Akshatę Murthy poznał na Stanfordzie. To córka miliardera Narayany Murthy, założyciela potentata informatycznym Infosys. Dzięki temu Sunak, współwłaściciel funduszu inwestującego od Indii po Amerykę, posiada majątek wart 800 mln funtów. Należą do niego wspaniałe rezydencje, w tym dom w Kensington, jednej z najdroższych dzielnicy Londynu. Jednak jego związki z Indiami okazały się dla wielu Brytyjczyków zbyt silne, gdy okazało się, że jego żona, indyjska obywatelka, korzysta za zwolnień podatkowych.

Gdy w 2015 roku Sunak został posłem, zamiast na Biblię przysięgę złożył na Bhagawadgitę, świętą księgę hinduizmu. Czy tak samo zrobi w trakcie ceremonii zaprzysiężenia premiera z udziałem Karola III, który jest jednocześnie głową Kościoła anglikańskiego?

W Indiach nikt nie ma wątpliwości, że to Sunak zrobił największą międzynarodową karierę polityczną wśród osób pochodzących z tego wielkiego kraju. Kamala Harris, od dwóch i pół roku wiceprezydent USA, została co prawda wybrana razem z Joe Bidenem w głosowaniu powszechnym, a nie w drodze manewrów w brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Jednak jej władza jest niepomiernie mniejsza. Pozostaje pytanie, czy Sunak przejdzie do historii jako ten, który wyrwał torysów z zapaści, czy ostatecznie ich pogrzebał. Wybory za dwa lata to pokażą.