W propozycji przepisów znalazł się zapis, że „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy”. Posłowie zaproponowali też rozwiązania dla poszczególnych grup zawodowych (m.in. nauczycieli, strażników gminnych czy załóg samolotowych).

Przykładowo średni czas pracy na statku rybackim „nie może przekraczać́ przeciętnie 43 godzin w tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczajacym 12 miesięcy”, a „czas pracy młodocianego nie może przekraczać́ 8 godzin na dobę̨ i 35 godzin tygodniowo”.

Jak tłumaczą posłowie w uzasadnieniu do projektu ustawy, „skrócenie tygodnia pracy pozwoli na zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą przeznaczyć na odpoczynek". Zdaniem wnioskodawców przyczyni się to do poprawy zdrowia Polaków i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. „Krótszy tydzień́ pracy pozwoli pracownikom spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi" – dodają.

Jak tłumaczą posłowie w uzasadnieniu do projektu ustawy, „skrócenie tygodnia pracy pozwoli na zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą przeznaczyć na odpoczynek”. Zdaniem wnioskodawców przyczyni się to do poprawy zdrowia Polaków i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. „Krótszy tydzień́ pracy pozwoli pracownikom spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi” – dodają.

Zanim nowe przepisy trafią pod głosowanie, muszą zostać skonsultowane z ponad 30 organizacjami. Wśród nich znajdują się: NSZZ Solidarność, OPZZ, Konfederacja Lewiatan, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych czy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Duża część z nich nie podziela optymizmu posłów Lewicy.

– Bez wątpienia mamy obecnie kryzys – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Takie rozwiązanie mogłoby uratować część miejsc pracy, ale powinno się je wprowadzać stopniowo, powoli. Przykładowo można by obniżyć liczbę godzin pracy w tygodniu o jedną i za dwa lata zobaczyć, jak to zmieniło rynek pracy i jak wpłynęło na gospodarkę. My jako związkowcy zwracamy uwagę na sytuację przedsiębiorców i uważamy, że jeśli znaleźliby się oni w trudnej sytuacji, warto byłoby przeznaczyć część publicznych – a więc naszych wspólnych – pieniędzy na programy wsparcia.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, przypomina, że koszty pracy w Polsce są już i tak bardzo duże. – Zwiększanie tych kosztów, a co za tym idzie zmniejszanie konkurencyjności polskich firm, w sytuacji, kiedy stoimy u progu kryzysu gospodarczego, jest nieracjonalne – tłumaczy. – Dobrobyt społeczeństwa bierze się z pracy. Pomysł skracania tygodnia pracy w sytuacji realnego zagrożenia spadkiem poziomu życia Polaków jest szkodliwy – mówi nam Abramowicz.

Z kolei Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan zauważa, że takie rozwiązanie uderzyłoby nie tylko w gospodarkę, ale również w sektor publiczny. – Niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje 8 godzin dziennie, czy np. 4, wymaga odpowiedniego poziomu usług publicznych, takich jak służba zdrowia czy edukacja – tłumaczy. – Osoby, które będą pracowały w mniejszym wymiarze godzin, prawdopodobnie będą też w mniejszym stopniu partycypowały w kosztach tych usług. Rząd musiałby więc się zastanowić, skąd wziąć środki na utrzymanie ich na odpowiednim poziomie.

Jak dodaje, nie ma co liczyć też na wzrost wydajności pracy, o którym mówią posłowie-wnioskodawcy. – Wymagałoby to ogromnych inwestycji w cyfryzację, automatyzację i robotyzację – podkreśla.

Szef Konfederacji Lewiatan jest sceptyczny wobec projektu Nowej Lewicy. – Nasz rynek pracy często porównuje się do sytuacji w Niemczech, ale tam średnio przedsiębiorca dysponuje trzykrotnie większym kapitałem niż jego polski kolega. Zatem ma środki do tego, by zainwestować w unowocześnianie swojego biznesu. Polscy przedsiębiorcy nie mają na to pieniędzy. To wszystko powoduje, że taka ustawa nie ma szans na uchwalenie – puentuje Jeremi Mordasewicz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.