Morawiecki pisze do samorządowców: Potrzebujemy pełnej współpracy

"Schowajmy legitymacje partyjne w do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to co nas różni szukajmy tego co nas łączy" - napisał w liście otwartym do samorządowców premier Mateusz Morawiecki. I zapowiada wypłatę dodatkowych środków.