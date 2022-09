W ostatnich dniach na Morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych w pobliżu Bornholmu doszło do czterech wycieków gazu z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przyczyny tych zdarzeń są badane. Radosław Sikorski, obecnie europoseł PO, w przeszłości szef MON w rządzie PiS, Samoobrony i LPR oraz szef MSZ w rządzie PO-PSL umieścił na Twitterze fotografię powierzchni Bałtyku po wycieku gazu z Nord Stream 2, pisząc przy tym "Thank you, USA" (Dziękujemy, USA). W czwartek wpis zniknął z konta Sikorskiego na Twitterze.

Reklama

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa pytała, czy podziękowania byłego szefa polskiej dyplomacji w związku z incydentem na Nord Stream 2 to "oficjalne oświadczenie, że był to atak terrorystyczny?". - Pomysł, że Stany Zjednoczone miały jakikolwiek związek z prawdopodobnym sabotażem tych rurociągów jest niedorzeczny - oświadczył z kolei rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Sugestie, jakoby USA odpowiadały za uszkodzenie gazociągów Nord Stream nazwał "rosyjską dezinformacją".

Czytaj więcej Polityka Kontrowersyjny wpis o wycieku z Nord Stream zniknął z konta Sikorskiego Na profilu Radosława Sikorskiego na Twitterze nie ma już wpisu "Thank you, USA" (Dziękujemy, USA). Słowa europosła, które odnosiły się do wycieku z gazociągu Nord Stream, wywołały burzę.

O reakcję USA na wpis Sikorskiego pytany był w piątek w radiowej Jedynce Antoni Macierewicz, poseł PiS i były minister obrony narodowej.

- Naprawdę to, co stało się strasznego to to, że Radosław Sikorski zaatakował Stany Zjednoczone, zaatakował Stany Zjednoczone sugerując, że to Stany Zjednoczone są winne tego sabotażu, z którym mieliśmy do czynienia w rurociągach Nord Stream. To jest tak naprawdę straszne - powiedział. - Reakcja Stanów Zjednoczonych na taki atak jest oczywista i naturalna. To oczywiste - dodał.

Reklama

Zdaniem Macierewicza, reakcja USA pokazuje, że "traktują to poważnie i że jest dramatyczne, iż partia, której jest tak ważną osobą pan Sikorski nie potraktowała tego poważnie, tylko próbuje to zlekceważyć zupełnie".

Według posła PiS, "ten atak ze strony Sikorskiego został przyjęty w świecie międzynarodowym jako naprawdę bardzo ważne stanowisko nie tylko jego osobiście, ale całej tej partii". - Ta partia w żaden sposób na to nie reaguje, nie bierze tego pod uwagę, próbuje to zlekceważyć - mówił Macierewicz.

Czytaj więcej Polityka Kolejny wpis Sikorskiego o wycieku z Nord Stream. "Stawiam robocze hipotezy" "Cieszy mnie, że Nordstream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat jest w 3/4 sparaliżowany" - oświadczył europoseł PO Radosław Sikorski, którego wcześniejsze podziękowania pod adresem USA w związku z wyciekiem z gazociągów Nord Stream 1 i 2 wywołały burzę.

W czwartek szef klubu KO Borys Budka mówił w Radiu Plus, że wpis Sikorskiego był "niepotrzebny" i "głupi". - Nie, nie będzie partyjnych konsekwencji, bo za tweety nie karzemy - oświadczył. Zaznaczył, że "była poważna rozmowa Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim", po której Sikorski "napisał wyjaśnienia", czyli zamieścił na Twitterze wpis, w którym wyraził nadzieję, że duńskie śledztwo ustali sprawców sparaliżowania Nord Stream, deklarując przy tym, że "robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność aby to zrobić" (doprowadzić do wycieku - red.) stawia "naturalnie tylko we własnym imieniu".

Komentując pierwszy, usunięty już wpis Sikorskiego o wycieku z Nord Stream oraz reakcję Platformy Obywatelskiej na słowa europosła tej partii Antoni Macierewicz ocenił, że "to jest bardzo poważna sprawa". - Bo to jest formacja, która w ten sposób akceptuje swoją antyamerykańskość - powiedział.

Były szef MON mówił, że "Sikorski dokładnie tak samo bronił strony rosyjskiej w 2010 r. (...) mówiąc, że to polscy piloci doprowadzili do katastrofy" smoleńskiej. - Podobnie jest dzisiaj. On broni Putina, on broni strony rosyjskiej, a Platforma Obywatelska to akceptuje. To jest rzecz dla Polski bardzo poważna - oświadczył Antoni Macierewicz.

Reklama

Zdaniem posła PiS, Biały Dom musiał zareagować na wypowiedź Sikorskiego o Nord Stream. - Pan Sikorski, chociaż nie pełni dzisiaj formalnie rzecz biorąc żadnej ważnej funkcji, ale jest drugą osobą Platformy Obywatelskiej, nie ma co do tego wątpliwości - mówił Macierewicz.

Czytaj więcej Polityka Wpis Sikorskiego o Nord Stream. Budka: Głupi, ale nie będzie partyjnych konsekwencji - Jak ktoś głupio pisze, to musi później ponosić tego konsekwencje. Nie, nie będzie partyjnych konsekwencji, bo za tweety nie karzemy - powiedział szef klubu KO Borys Budka, pytany w Radiu Plus o głośny wpis Radosława Sikorskiego w sprawie uszkodzenia gazociągów Nord Stream.

Antoni Macierewicz odniósł się też do rozmowy Sikorskiego z Tuskiem, o której informował Budka. Ocenił, że milczenie szefa PO na ten temat "oznacza de facto akceptację linii politycznej, jaką pan Sikorski zaprezentował atakując Stany Zjednoczone i na tym polega problem".