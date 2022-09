Meloni, stojąca na czele partii Bracia Włochy, która - jak wskazują wyniki badania exit poll - wygrała wybory uzyskując, według prognozy YouTrend, 114 mandatów w Izbie Deputowanych i 69 mandatów w Senacie, wezwała Włochów do jedności, która ma pomóc krajowi uporać się z licznymi problemami.



- Jeśli zostaliśmy wezwani do tego, by rządzić tym narodem, zrobimy to dla wszystkich Włochów, w celu zjednoczenia społeczeństwa, wzmacniając to, co je jednoczy a nie to, co je dzieli - mówiła dziennikarzom Meloni po ogłoszeniu wyników badania exit poll.

- Nie zawiedziemy waszego zaufania - dodała.



Z kolei centrolewicowa koalicja pod wodzą Partii Demokratycznej uznała swoją porażkę w wyborach w nocy z niedzieli na poniedziałek. Centrolewica podkreśliła, że będzie obecnie największą siłą opozycyjną w nowym parlamencie.



- To smutny wieczór dla kraju - mówiła Debora Serracchiani, parlamentarzystka Partii Demokratycznej. - Prawica ma większość w parlamencie, ale nie w kraju - dodała.

Z badania exit poll wynika, że centroprawica uzyskała ok. 43 proc. głosów i będzie posiadać większość zarówno w Izbie Deputowanych, jak i w Senacie.



Z analizy YouTrend wynika, że w Izbie Deputowanych Bracia Włosi Meloni uzyskali 114 mandatów, Liga Matteo Salviniego - 69 mandatów a Forza Italia Silvio Berlusconiego - 46 mandatów. Pozostałe 7 mandatów, jakimi ma dysponować centroprawica, zdobyły mniejsze ugrupowania.

88 Tyle mandatów ma mieć w nowym parlamencie Włoch blok centrolewicowy

Z kolei Partia Demokratyczna uzyskała 69 mandatów, a cały blok centrolewicowy - 88 mandatów. 46 mandatów zdobył Ruch Pięciu Gwiazd.



W Senacie, liczącym 200 miejsc, Bracia Włosi mieli zdobyć 69 mandatów, Liga - 28 mandatów, a Forza Italia - 18 mandatów. Partia Demokratyczna uzyskała tu 28 mandatów, a Ruch Pięciu Gwiazd - 24 mandaty - prognozuje YouTrend.