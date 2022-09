Szefowa Komisji Europejskiej w czwartek odpowiadała na pytania studentów i wykładowców Uniwersytetu Princeton. W trakcie spotkania z von der Leyen pojawił się temat praworządności i polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przewodnicząca KE tłumaczyła, że KPO to rodzaj umowy między Komisją Europejską i rządem Polski (podpisanej w czerwcu), który zawiera także warunki praworządnościowe.

- Ale dzieje się to, czego się obawiałam. Polski rząd nie chce zmienić praw w sposób, jaki zapisaliśmy w naszej umowie w kwestii przywrócenia niezależności sądownictwa. I dlatego nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy - zadeklarowała von der Leyen.

- Nie jestem tym zaskoczony, dlatego, że patrząc na tę agresję instytucji europejskich na Polskę już od kilku lat i teraz patrząc na to z perspektywy Parlamentu Europejskiego, widzę bardzo nieprzychylne stanowisko większości lewicowo-liberalnej wobec rządu polskiego - skomentował Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, którego słowa cytuje portal i.pl.

Zdaniem eurodeputowanego PiS „ta sytuacja będzie trwała do wyborów w przyszłym roku”. - Te pieniądze będą wstrzymywane tak, by nie pomogły w wyborach polskiemu rządowi - ocenił.

Według Waszczykowskiego w odpowiedzi na decyzję KE i słowa von der Leyen „Polska powinna przede wszystkim zaskarżyć to, co robi Komisja Europejska, do Trybunału Europejskiego i oczywiście prowadzić politykę odwetu”. - Polska może blokować już różne programy i stosować weto wobec nich. Oczywiście może również nie realizować zielonych programów, które też miały być wspomagane czy fundowane przez fundusz odbudowy. Jeśli nie ma pieniędzy z funduszu odbudowy, to przecież nie będziemy realizować tych tam, gdzie one są kosztowne i gdzie wpływają negatywnie na nasz rozwój ekonomiczny, choć niektóre z nich są potrzebne - mówił były szef polskiej dyplomacji.

- Nie jesteśmy bezsilni w tej sytuacji. Wymaga to tylko odwagi, determinacji i stanowczości, aby działać - stwierdził Witold Waszczykowski.