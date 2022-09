Fragment nieopublikowanej jeszcze biografii opublikował "The Telegraph". Książka ma tytuł "Kamila. Księżna Walii: Od wyrzutka do królewskiej małżonki" ("Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort").

W książce znajdziemy informacje, że książę Andrzej nie chciał, aby Karol III został królem oraz tego, jak Kamila zyskała sobie przychylność królewskiej rodziny.



W opublikowanym przez "The Telegraph" fragmencie czytamy jak informator z Pałacu Buckingham opowiada autorce, że kiedy żyła Diana, tragicznie zmarła w 1997 r. pierwsza żona Karola III, wykorzystując swoją przyjaźń z Sarą, żoną Andrzeja, "spiskowała z Andrzejem, aby odsunąć Karola na boczny tor", tak aby książę Andrzej mógł zostać regentem przy księciu Williamie, który był wówczas niepełnoletni (obecnie książę William jest brytyjskim następcą tronu).

Andrzej był jedną z osób, które Elżbieta II pytała o zdanie ws. małżeństwa Karola i Kamili

Andrzej miał "mocno lobbować", aby po śmierci Elżbiety II królem nie został Karol III, jej pierworodny syn lecz William, wnuk Elżbiety II, pierworodny syn Karola.



Jednak królowa Elżbieta II miała nie zgadzać się z Andrzejem w tej kwestii.



W biografii czytamy też, że Andrzej był jedną z osób, które Elżbieta II pytała o zdanie ws. małżeństwa Karola i Kamili.



Andrzej miał starać się przekonać królową, by zablokowała małżeństwo Karola z Kamilą, wobec której miał być nastawiony bardzo negatywnie.