Komisja chce zablokowania 65 proc. środków unijnych, które miały trafić na Węgry w ramach trzech programów polityki spójności.

Reklama

Komisarz ds. budżetu Johannes Hahn powiedział w niedzielę, że Komisja Europejska zaleciła zawieszenie pomocy dla Węgier w wysokości 7,5 miliarda euro w związku z impasem między Brukselą a Budapesztem.

Hahn powiedział, że propozycja jest odpowiedzią na zarzuty korupcji i łamania praworządności wobec rządu kierowanego przez Viktora Orbana.

- Dzisiejsza decyzja jest wyraźnym dowodem determinacji Komisji w zakresie ochrony budżetu UE przed naruszeniami zasad praworządności na Węgrzech i wykorzystania wszystkich dostępnych nam narzędzi, aby zapewnić realizację tego ważnego celu – powiedział komisarz.

Reklama

UE od dawna oskarżała konserwatywny rząd Węgier o podważanie demokracji. W czwartek posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali za potępieniem zmierzania Węgier w kierunku autorytaryzmu.

Dla Brukseli zalecenie dla Rady przyjęcia tego środka karnego jest kolejnym krokiem w procesie mechanizmu praworządności, który uruchomiła ona wobec Węgier w kwietniu.

Mechanizm, który został zatwierdzony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaledwie kilka tygodni wcześniej po sprzeciwie Budapesztu i Warszawy, pozwala Brukseli na nakładanie sankcji finansowych na państwa członkowskie „w celu ochrony budżetu”, jeśli uzna się, że naruszyły podstawowe wartości UE.

Rada ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji, czy zastosować się do zalecenia Komisji. Jeśli tak się stanie, Węgry będą miały również miesiąc na odpowiedź – choć mogą wystąpić o przedłużenie – co oznacza, że ​​najwcześniej Komisja mogłaby zamrozić fundusze dla Budapesztu 19 listopada.

Decyzja na szczeblu Rady będzie wymagała jedynie większości kwalifikowanej, a nie jednomyślności, więc Polska, z którą Węgry zawarły w przeszłości układ blokujący wszelkie działania karne za praworządność, nie będzie w stanie zapobiec karze finansowej na Węgrzech.

Reklama

Jednak Komisja pozostawiła otwarte drzwi do kompromisu, ponieważ Węgry zobowiązały się do wprowadzenia większości środków zaradczych do 19 listopada.