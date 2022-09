O fotel premiera Wielkiej Brytanii Liz Truss walczyłem z Rishi Sunakiem, byłym ministrem finansów. Dotychczasowa szefowa brytyjskiego dyplomacji zastąpił Borisa Johnsona, który został zmuszony do ogłoszenia swojej rezygnacji w lipcu.

Truss otrzymała 81 326 głosów. Sunaka poparło 60 399 członków partii.

Johnson we wtorek uda się do Szkocji na spotkanie z królową Elżbietą, aby oficjalnie złożyć rezygnację. Truss pójdzie za nim i zostanie poproszony o utworzenie rządu.

Czytaj więcej Gospodarka Problemy nowego brytyjskiego przywódcy jak w latach 80. Widmo recesji straszy Następny brytyjski przywódca, który ma być ogłoszony w poniedziałek — kandydują była szefowa dyplomacji Lis Truss i były minister finansów Rishi Sunak — odziedziczy gospodarkę, którą czeka z końcem roku długa recesja, z inflacją największą od 40 lat i z ograniczonym wyborem decyzji ponownego pobudzenia jej.

Truss jest czwartym premierem Wielkiej Brytanii z ramienia konserwatystów od 2015 roku. W tym czasie rząd mierzył się z wieloma kryzysami, a obecny związany jest z recesją wywołaną przez inflację, która w lipcu sięgnęła 10,1 proc.

47-letnia Truss zapowiedziała szybkie działania w celu rozwiązania problemu rosnących kosztów życia w Wielkiej Brytanii. W ciągu tygodnia przedstawi plan dotyczący rosnących rachunków za energię i zabezpieczenia przyszłych dostaw paliw.

W niedzielę odmówiła podania szczegółów dotyczących środków, które według niej uspokoją obywateli. Nie chciała także komentować raportu, z którego wynika, że jej plan energetyczny może przekroczyć 100 miliardów funtów (115 miliardów dolarów).

Truss stoi przed długą, kosztowną i trudną listą rzeczy do zrealizowania, która według opozycyjnych polityków jest wynikiem słabych rządów konserwatystów. Pojawiły się również wezwania do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, jednak Truss stanowczo zapowiedział, że do tego nie dopuści.