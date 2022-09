- PiS nie robi tego po to, żeby cokolwiek uzyskać. Chce narobić antyniemieckiego zamieszania i opozycję stawiać pod ścianą, mówiąc: to są ci, którzy nie chcą tych pieniędzy - powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, komentując w Radiu Plus sprawę raportu o stratach wojennych i reparacji od Niemiec.