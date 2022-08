Media prywatne mają brzydką skłonność do malkontenctwa. A to że inflacja najwyższa od ćwierć wieku. A to że pieniędzy z Unii Europejskiej, co to je premier obiecał, nie ma. A to ryby w Odrze masowo wymierają. Same nieszczęścia. A przecież na rzecz można spojrzeć konstruktywnie.