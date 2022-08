- Moment, w którym żyjemy... może się wydawać, że jest efektem serii kryzysów, z których jeden jest poważniejszy od drugiego - powiedział Macron na posiedzeniu francuskiego gabinetu, odnosząc się do suszy, pożarów i nawałnic, z którymi borykała się latem Francja, a także do wojny Rosji z Ukrainą i zakłóceń w światowym handlu.

Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Recesja w strefie euro coraz głębsza. Najmocniej dotyka Niemcy i Francję W sierpniu drugi miesiąc z rzędu maleje aktywność w gospodarce strefy euro. W recesji znalazł się na razie tylko sektor przemysłowy, ale sektor usługowy też traci impet.

- Wierzę, że doświadczamy raczej dużej zmiany, dużej przemiany - dodał Macron wzywając ministrów, by byli ambitni, a Francuzów, by godzili się z koniecznością podejmowania dodatkowych wysiłków.



- Wolność ma swoją cenę - stwierdził Macron. - Bitwy, w których walczymy, zostaną wygrane tylko dzięki naszym wysiłkom - przekonywał.

Będziemy protestować przeciw nowym poświęceniom Philippe Martinez

Reklama

Macron zwrócił się też do swoich ministrów i do tych, którzy sprzeciwiają się jego planom, aby "zachowywali się poważnie i wiarygodnie w świetle takich niepokojów". - Może być kuszące, by mówić to, co ludzie chcą usłyszeć... ale musicie najpierw zadać sobie pytanie o wydajność - dodał.



- Będziemy protestować przeciw nowym poświęceniom - oświadczył w reakcji na słowa Macrona Philippe Martinez, stojący na czele związku zawodowego CGT.

Martinez zapowiedział, że we wrześniu we Francji dojdzie do protestów, których uczestnicy będą domagać się wzrostu płac i ograniczenia wzrostu cen.