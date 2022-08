Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

Podczas spotkania członków klubu parlamentarnego Partii Koalicji Narodowej Mykkänen mówił, że Finlandia będzie musiała zdecydować jakim członkiem NATO zamierza być.

Reklama

Rząd w Helsinkach wystąpił z formalnym wnioskiem o członkostwo w NATO w połowie maja, pod koniec czerwca Sojusz poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Obecnie trwa proces ratyfikacji decyzji o rozszerzeniu NATO przez kraje członkowskie. Premier Finlandii, Sanna Marin, wyraziła nadzieję, że proces ten zakończy się przed końcem roku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Finlandii: Jesteśmy gotowi na sankcje, nawet jeśli ceny energii wzrosną Prezydent Finlandii, Sauli Niinistö i premier Sanna Marin, występując w czasie trzydniowego spotkania fińskich ambasadorów w Helsinkach, przedstawili stanowisko fińskich władz w sprawie najważniejszych kwestii w dziedzinie relacji międzynarodowych, w tym stosunków z Rosją.

- Musimy stać się kluczowym graczem na mapie NATO - przekonywał Mykkänen pytając, czy Finowie chcą, aby w kraju znalazły się bazy NATO i by żołnierze państw NATO stacjonowali w Finlandii na stałe.



Reklama

Od czasu, gdy Finlandia zgłosiła akces do NATO, żołnierze państw Sojuszu często ćwiczą na terytorium Finlandii, ostatnio okręt USA, USS Kearsarge, brał udział w ćwiczeniach z okrętami fińskimi na Morzu Bałtyckim. Zdaniem Mykkänena przyczyniło się to do zwiększenia bezpieczeństwa Finlandii. Polityk uważa, że Helsinki mogłyby teraz, na przykład, stać się siedzibą dowództwa NATO lub sojuszniczego Centrum Szkolenia.

Co roku coraz trudniej wyjaśnić, dlaczego najlepsi i najbardziej chętni Finowie, niezależnie od płci, nie są powoływani do służby Kai Mykkänen, przewodniczący klubu parlamentarnego Narodowej Partii Koalicyjnej

- Warunki stawiane przez Rosję nie mogą dłużej przeciwdziałać poprawie naszego bezpieczeństwa w przyszłości - podkreślił fiński polityk.



Narodowa Partia Koalicyjna przekonuje, że w Finlandii powinna odbyć się debata na temat ustanowienia stałej bazy NATO w kraju, który dzieli ponad 1 300 km granicy lądowej z Rosją.



Autopromocja Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy Unikalna oferta Tylko 5,90 zł/miesiąc

WYBIERAM

Mykkänen opowiedział się też za poborem kobiet do armii. - Co roku coraz trudniej wyjaśnić, dlaczego najlepsi i najbardziej chętni Finowie, niezależnie od płci, nie są powoływani do służby - stwierdził.