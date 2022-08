- Taki był plan od samego początku. Sierpień to tradycyjnie czas najmniejszego zainteresowania wyborców polityką - mówi jeden z naszych rozmówców. Powrót do spotkań „w terenie” Kaczyńskiego będzie jednym z elementów planu na początek nowego sezonu politycznego, który jest przygotowywany obecnie na Nowogrodzkiej. W lipcu spotkania Kaczyńskiego koncentrowały uwagę opinii publicznej oraz opozycji, która uznała, że ich zawieszenie to sygnał, iż kampania wyborcza PiS nie idzie zgodnie z planem.

Reklama

W kształtującym się politycznym planie PiS są też wydarzenia, które były zapowiadane znaczenie wcześniej, jak np. otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz inauguracja Baltic Pipe. PiS - zgodnie z zapowiedziami prezesa Kaczyńskiego - wróci też na początku września do kwestii reparacji wojennych od Niemiec.

Więcej o politycznym planie PiS w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” i na www.rp.pl