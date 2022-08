- Przez te ostatnie dni, gdy na całej Odrze działo się dużo na rzecz usuwania skutków, przede wszystkim celem było jak najszybsze usunięcie śniętych ryb i to się dzieje w tym województwie (zachodniopomorskim) wyjątkowo efektywnie, dzięki całemu systemowi zapór. To są działania, które pomagają zapobiec rozprzestrzeniania się ewentualnych skutków na inne gatunki i na brzeg - mówiła minister Moskwa w czasie konferencji prasowej w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie).

Moskwa przeszła następnie do wyników badań próbek z Odry. - Pierwsze wyniki wskazują na obecność mikroorganizmu, gatunku złotej algi. Na dziś wiemy, że w próbkach wody, pod badaniem mikroskopowym, z 400-krotnym przybliżeniem, zostały stwierdzone te gatunki - wyjaśniła.

Czytaj więcej Ekologia Niemiecka minister środowiska o Odrze: Polska informowała zbyt późno To nie jest wina jednej osoby, to porażka systemu alarmowego, który nie został przez Polskę uruchomiony – mówią niemieccy politycy „Sueddeutsche Zeitung” i tygodnikowi „Der Spiegel”.

- Co przed nami? Przed nami badania, by stwierdzić warunki, uwarunkowania, które doprowadziły do powstania tego właśnie gatunku. Rzadko pojawia się on na świecie, są przypadki na innych kontynentach, są przypadki w Europie. Oczywiście wszystkie te przypadki są analizowane - kontynuowała.

- To jest cel, żeby sprawdzić, co doprowadziło do pojawienia się tego gatunku - podkreśliła.

Proszę nie prosić o dane personalne osób, które badają próbki, prowadzą badania Anna Moskwa, minister środowiska

- Poza tą analizą cała analiza dotycząca usuwania tego gatunku, zapobiegania w przyszłości pojawienia się go w polskich rzekach. Wszystkie te czynności, które możemy wykonać, by zarządzać Odrą i innymi rzekami w Polsce. Ale żeby to zrobić musimy mieć wiedzę. Stąd też najbliższe dni to niezwykłych czas pracy naukowców, zaleceń, rekomendacji, na które czekamy, by móc podejmować kolejne kroki, kolejne działania - zapowiedziała Moskwa.



- Ogromna prośba do wszystkich polityków, posłów, senatorów, którzy mają teraz wakacje, i w czasie pracy wykonują czynności, które naprawdę w tej pracy nie pomagają: o ile państwo w sposób codzienny, regularny, krytykują nasze działania, odwiedzają nasze instytucje, kierują interpelacje - ogromna prośba, by tych nawyków nie przekładać na pracę naukowców. Takie działania na pewno nie pomagają - zaapelowała minister.



- Proszę nie przenosić (na naukowców) tych ataków, proszę nie prosić o dane personalne osób, które badają próbki, prowadzą badania - dodała Moskwa.



Następnie jeden z badaczy obecnych na konferencji mówił, że "Ilości tych alg (w Odrze - red.) są olbrzymie, to jest masowy zakwit glonów".



Dalsze badania mają polegać na sprawdzeniu toksyczności wykrytych w Odrze glonów. Do pojawienia się glonów mógł doprowadzić niski stan wody, wysoka temperatura i wysokie zasolenie wody.