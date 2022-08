Czy pani, jako była prezydent stolicy uważa, że Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez narodowców, powinien odbywać się cyklicznie?

Oczywiście, że nie. Oni na ogół nie spełniają formuły pokojowej demonstracji. Sąd uznał, że to nie jest cykliczna impreza i to że Zbigniew Ziobro złożył nadzwyczajną skargę, wspiera ich finansowo rząd, to to jest to interes wyłącznie Zjednoczonej Prawicy

Narodowcy chcą czcić pamięć powstańców.

Niech się dołączą do uroczystości centralnych, które są pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, a nie wykorzystują tego dnia by podkreślić niechęć do mniejszości seksualnych czy aktualnego prezydenta Warszawy, który organizuje te uroczystości.

