Na ponad rok przed wyborami ceny – w tym energii oraz jej dostępność – wyrastają na jeden z kluczowych tematów politycznych. Krajobraz przed nadchodzącym sezonem grzewczym – i jednocześnie politycznym – jest obecnie dla PiS bardzo złożony. „Rzeczpospolita” poznała wyniki badania pracowni YouGov dla organizacji More in Common Polska, z których wynika, że aż 71 proc. ankietowanych jest przekonanych, że sprawy kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest tylko 16 proc. badanych.

Reklama

Rząd przekonuje, że robi wszystko, by zaradzić kryzysowi. Ale Polacy raczej w te zapewnienia nie wierzą. Aż 59 proc. ankietowanych twierdzi, że władza robi za mało, by zapobiec potencjalnym brakom w dostawach ciepła i prądu zimą. Tylko 17 proc. uważa, że działania rządu są w sam raz.

Strategia gabinetu Mateusza Morawieckiego, mająca zaradzić rosnącym kosztom życia, nie podoba się 67 proc. badanych. I tu jedynie 16 proc. uznaje działania rządu za adekwatne.

Co więcej, za wzrost kosztów życia 54 proc. wyborców obwinia politykę rządu, 45 proc. wskazuje na Rosję, a 39 proc. – na uzależnienie od paliw kopalnych.

Reklama

– O ile negatywny stosunek do rządu zwolenników opozycji nie jest niczym zaskakującym, o tyle fakt, że krytyczna ocena jego działalności przebiła się również do wyborców PiS, jest znaczący. „Miękki” wyborca PiS zaczyna tracić wiarę w rząd – przynajmniej na tym etapie. Widać to także po delikatnie kruszącym się poparciu sondażowym PiS – mówi „Rzeczpospolitej” Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. – Wiara w zdolność rządu do radzenia sobie z kryzysem jest podkopana także wśród części osób ciągle deklarujących poparcie dla PiS. Jeśli nie utrzyma on poparcia w obecnym kryzysie, to nie powtórzy sukcesu z 2015 i 2019 r., gdy udało mu się przekonać wyborców, że jest w stanie zadbać o wzrost dobrobytu i zapewnić stabilność ekonomiczną – dodaje Traczyk.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje system wsparcia dla osób, które opalają domy innym źródłem energii niż węgiel. Ma on być „sprawiedliwy”. Poszerzenia wsparcia domaga się opozycja. Morawiecki mówił też, że już 500 tys. Polaków skorzystało z wakacji kredytowych.

Politycy PiS w kuluarach podkreślają, że mimo licznych wyzwań poparcie dla partii jest relatywnie stabilne. Zapowiadają też nową propozycję – poza działaniami antykryzysowymi – już bezpośrednio w roku wyborczym. Ale i w PiS wiele osób zastanawia się, w jakiej kondycji partia będzie po sezonie jesienno-zimowym, czyli na początku 2023 r.