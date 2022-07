Na niedawnym posiedzeniu jednej z sejmowych komisji szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zapowiedziała wzrost wydatków kancelarii, tłumacząc to wydatkami związanymi ze zmianą kadencji Sejmu oraz wzrostem wynagrodzeń, w tym wzrostem kwot bazowych dla osób objętych systemem mnożnikowym. Kaczmarska zaznaczyła, że kancelaria otrzymała z resortu finansów pismo ze wskaźnikami, z których wynika, że składając budżet powinna zaplanować 7,8 proc. podwyżek.

Od kwoty bazowej zależą uposażenia najważniejszych osób w państwie. Jak wyliczył "Fakt", jeśli kwota bazowa wzrośnie z 1789,42 zł o 7,8 proc., do 1928,99 zł, to prezydent Andrzej Duda otrzymywałby dodatkowe 2 tys. zł brutto, zaś marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek (PiS) i Tomasz Grodzki (KO) otrzymywaliby o 1600 zł brutto więcej. Pensje ministrów wzrosłyby o 1,4 tys. zł (do 19,1 tys.), a wiceministrów - o 1,25 tys. Posłowie i senatorowie otrzymywaliby o tysiąc złotych więcej (13,8 tys. zł).

Przed rokiem prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie podniesienia wynagrodzeń podsekretarzy stanu, na czym skorzystali też parlamentarzyści, wysokość pensji których jest uzależniona od wysokości zarobków wiceministrów. Czy teraz politycy dostaną kolejną podwyżkę? - Nie ma takiej decyzji - odparł pytany o tę kwestię w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller.

- Wytłumaczę, jak to wygląda. To jest tak, że jeżeli podwyższamy wynagrodzenia dla służby cywilnej, to ta kwota bazowa jest również przywiązana do wynagrodzeń polityków. Natomiast to nie oznacza, że taka decyzja zapadnie, bo to jest pewien automat, który w tej chwili poszedł - mówił.

Na uwagę, że trzeba zrobić nowelizację odparł, że "dokładnie tak". - Myślę, że w najbliższym czasie wszystko będzie jasne - zadeklarował.

- Nie spodziewam się, tak mówiąc ogólnikowo, żeby tego typu przepisy z automatu zadziałały, natomiast to jest naturalne, że jak idzie kwota bazowa, to niestety wyliczenia idą dla całej grupy budżetowej, natomiast można pewne rzeczy zmienić w tzw. ustawie okołobudżetowej - powiedział Müller.

Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego zaznaczył, iż możliwe jest, że podwyżki dostaną pracownicy służby cywilnej niższego szczebla i urzędnicy, ale nie politycy. - Takie rozwiązanie jest dopuszczalne ustawą okołobudżetową i myślę, że niebawem będzie wszystko jasne - stwierdził.