Po raz kolejny w ostatnich tygodniach PiS musi reagować na akcje z udziałem polityków obozu rządowego. Tym razem chodzi o przewodniczącą klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzatę Jacynę-Witt, która w środę została oficjalnie zawieszona w prawach członka partii.

W niedzielę Witt zamieściła na Twitterze zdjęcie z pola golfowego, któremu towarzyszyło pytanie do członków PO: „Jak tam chłopcy z PO? Haratacie w pospolitą gałę”. Wpis wywołał oburzenie polityków opozycji. A w środę prezes Jarosław Kaczyński (na wniosek szefa lokalnych struktur partii) zawiesił radną. Będzie toczyło się wobec niej wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne.

Politycy PiS już po pojawieniu się wpisu radnej mówili o nim, że jest „katastrofalny”, a teraz nie kryją ulgi. – Ona powinna zostać zawieszona już dawno temu – mówi jeden z naszych rozmówców z klubu PiS i tłumaczy, że Jacyna-Witt w mediach społecznościowych była znana ze skandalizujących i wywołujących krytykę opozycji czy komentatorów wypowiedzi.

– To była kolejna sprawa, z której musieliśmy się tłumaczyć w trakcie prekampanii wyborczej. A kłopotów mamy wystarczająco. Jesienią będzie ich jeszcze więcej – zauważa inny nasz rozmówca z sejmowego klubu partii rządzącej.

Tymczasem politycy opozycji podkreślają w kuluarowych rozmowach, że decyzja o zawieszeniu wcale sprawy nie kończy, a wpisy Jacyny-Witt będą przez nich przypominane w przyszłości – również w czasie kampanii wyborczej – jako ilustracja mentalności polityków PiS.

To kolejna tego typu historia w ostatnich tygodniach. W połowie czerwca do odejścia ze stanowiska został zmuszony minister Michał Cieślak (chociaż on akurat reprezentował koalicjanta, czyli Partię Republikańską, której prezesem jest Adam Bielan – red.). To była reakcja władz PiS na aferę z jego udziałem na poczcie w Pacanowie i próbę odwołania naczelniczki tamtejszej placówki.

Wtedy w PiS szybkie odwołanie Cieślaka było interpretowane też jako przestroga pod adresem działaczy i polityków obozu rządowego – w kontekście tego, że w „trybie wyborczym” działania władz w takich sytuacjach będą dużo bardziej zdecydowane i szybsze. A za początek wyborczej mobilizacji w partii uznaje się konwencję w Markach pod Warszawą na początku czerwca.

Na początku lipca PiS powołało 94 nowych pełnomocników okręgowych i zmieniło tym samym strukturę partii. W partii trwa też „długi rozbieg” przed tworzeniem list wyborczych. Objazd prezesa Jarosława Kaczyńskiego (we wtorek był w Grójcu) ma też służyć sprawdzeniu tego, jak działają lokalne struktury. Z naszych rozmów wynika, że PiS planuje zakończyć ten etap prekampanii wyborczej jesienią.

Kaczyński w Grójcu poza nawiązaniem do tematu reparacji wojennych od Niemiec zapowiedział też, że za „kilka dobrych miesięcy” jego formacja przedstawi nowy wyborczy program, z nowymi pomysłami. Prezes zarysował też sfery, w których jego formacji nie powiodły się zmiany – między innymi mieszkalnictwo.

Kaczyński wrócił też do kwestii zmian w wymiarze sprawiedliwości i spłaszczenia struktury sądownictwa.

– Plan jest gotowy. Znosimy sądy rejonowe. Wszystkie sądy będą sądami okręgowymi. To pozwoli na rozproszenie spraw, równomierne rozłożenie spraw dla sędziów – mówił Kaczyński. Jak dodał, PiS nie chce w tej chwili powodować „dodatkowych konfliktów”, ale sprawa zostanie załatwiona w przyszłości – jeśli PiS będzie rządzić.