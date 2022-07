Były prezydent USA powiedział, że Musk "błagałby" go o dotacje rządowe.

"Kiedy Elon Musk przyszedłby do Białego Domu prosząc mnie o pomoc we wszystkich swoich licznych dotowanych projektach, czy to elektrycznych samochodach, które nie jeżdżą wystarczająco długo, samochodach bez kierowcy, które się rozbijają, czy statkach rakietowych do nikąd, bez których dotacji byłby bezwartościowy i powiedział mi, jak był wielkim fanem Trumpa i republikaninem, mógłbym powiedzieć: "padnij na kolana i błagaj", a on by to zrobił" - napisał Trump.

Czytaj więcej Globalne Interesy Musk udawał, że chce kupić Twittera? „Sprytny mechanizm” Eksperci podejrzewają, że miliarder Elon Musk wykorzystał zamieszanie wokół próby przejęcia Twittera po to, by sprzedać akcje Tesli za 8,5 mld dol. po wysokim kursie.

Musk stwierdził w poniedziałek, że "nie nienawidzi tego człowieka, ale nadszedł czas, aby Trump odwiesił swój kapelusz i odpłynął w kierunku zachód słońca".

Szef Tesli wcześniej powiedział, że skłania się do wspierania gubernatora Florydy Rona DeSantisa na prezydenta w 2024 roku. Stwierdził, że DeSantis łatwo pokonałby prezydenta Joe Bidena w wyborach.

Słowa Muska były odpowiedzią na ataki Trump pod jego adresem, które padły podczas sobotniego wiecu politycznego. Powodem było stwierdzenie, że Musk nigdy na niego nie głosował.