- Mieszkanie jest prawem człowieka - mówił na spotkaniu z młodymi działaczami Platformy Obywatelskiej lider tego ugrupowania Donald Tusk dodając, że możliwość mieszkania w godnych warunkach "to nie jest jakiś przywilej". Wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna pytana w Radiu Plus o te słowa stwierdziła, ze Platforma mówi o systemie budowy mieszkań na wynajem z dopłatami państwa. O ile mieszkań chodzi? - Nie będziemy mówili, ile (...) Mamy dzisiaj jeszcze lepsze pomysły. Jak wygramy wybory, przedstawimy szczegóły - oświadczyła.

Reklama

W środę poseł Platformy Mariusz Witczak został w RMF FM zapytany "kiedy Platforma zacznie rozdawać mieszkania?". - Nie mamy w programie takiego pomysłu - odpowiedział. Dodał, że słowa Donalda Tuska, że mieszkanie jest prawem człowieka, były "wyrażeniem pewnej idei".

- Z rynkowego punktu widzenia mieszkanie jest towarem i nim będzie - oświadczył poseł, w przeszłości senator z ramienia PO. Dopytywany o słowa Tuska mówił, że mieszkanie "jest towarem w kategoriach rynkowych, natomiast w różnych kontekstach jest też prawem". - Jest prawem, jeżeli dziedziczymy, ale jest też prawem w zamożnym państwie dla młodego pokolenia tak, żeby młode pokolenie mogło mieć odpowiedni start życiowy - stwierdził.

- Chcę powiedzieć, że jeżeli myślimy o wyrównywaniu szans, jeżeli myślimy o wzmocnieniu młodego pokolenia, to młode pokolenie potrzebuje na start dosyć łatwej drogi do znalezienia mieszkania. W naszym programie mówimy o zbudowaniu w Polsce sieci tanich mieszkań pod wynajem tak, żeby czasowo młody człowiek przez 3-4 lata początku swojej drogi zawodowej czy budowania rodziny - jeżeli nie stać go na kupno mieszkania, jeśli nie stać go na zaciągnięcie kredytu albo nie dostanie mieszkania od rodziców - miał szansę w ramach wyrównywania szans na tani wynajem. To daje się zrobić we współpracy z samorządami - przekonywał Witczak.

Reklama

- Zadam proste pytanie: czy Platforma Obywatelska będzie rozdawać mieszkania? - spytał dziennikarz. - Nie, nie będziemy rozdawać mieszkań - odparł poseł Witczak.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Apelowanie do Tuska jest bezsensowne. To pewien stan psychiczny - Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce, że ten szok wynikający z utraty władzy (...) doprowadził do jakichś zmian psychicznych - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się w TVP Info do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Polityk ocenił, że słowa Izabeli Leszczyny o przedstawieniu przez Platformę swojego programu po wyborach to "wyrwane zdania z kontekstu". - Jest różnica pomiędzy realizacją programu, czyli tak zwanym planem rządzenia, a ofertą, która musi być sformułowana przed wyborami - powiedział.

"Programu nie pisze się z dnia na dzień"

Poseł był dopytywany, czy Platforma ma program. - Prowadzimy cykl wydarzeń programowych, dyskutujemy na temat rozmaitych rozwiązań. Przecież program się tworzy, programu nie pisze się z dnia na dzień, tylko się go ustala z wyborcami i ustala się w toku prac - odparł. Mariusz Witczak dodał, że na początku lipca w Radomiu odbędzie się kongres programowy, "który będzie też pewne odsłony programowe realizował".

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm WEŹ UDZIAŁ

- Mamy bardzo wiele pomysłów, które realizujemy i eksponujemy w polityce bieżącej - mówił. - Będziemy realizowali prawa człowieka w różnych aspektach. Jeżeli chodzi o mieszkania, one muszą być dostępne w łatwy sposób i dla młodych ludzi muszą być na start taniej dostępne. I w tym zawiera się ta idea - oświadczył poseł partii kierowanej przez Donalda Tuska.