- Inflacja ciągle rośnie i dopiero jakby się zatrzymała to ewentualnie prezes NBP Adam Glapiński mógłby powiedzieć: "o, udało się zatrzymać tę inflację". A nie wiadomo kiedy ona rzeczywiście przestanie rosnąć. Mamy taki okres, który się nazywa stagflacją, bo spada też dynamika wzrostu PKB i naprawdę możemy mieć przez najbliższą dekadę spore kłopoty - mówiła była prezes NBP pytana o to, czy obecny prezes NBP Adam Glapiński ma powody do zadowolenia ze swojej pracy.



Reklama

- Adam Glapiński nie wykonał swojego zadania. On przymnożył zysku budżetowi, co oznacza, że nie sterylizował płynności, bo jak się sterylizuje płynność i się dba o inflację, to wtedy zysk jest mniejszy. Pamiętam, że w pewnym okresie walki z inflacją prezesi NBP byli na granicy zysku nawet. Celem banku centralnego nie jest zysk, tylko (walka) z inflacją - dodała.

Czytaj więcej Polityka Belka: NBP powinien wyemitować obligacje antyinflacyjne Można było uniknąć dodatkowego impulsu inflacyjnego w postaci osłabienia złotego - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem były premier, były prezes NBP, europoseł Marek Belka.

Jak w takim razie w najbliższych latach kształtować się będzie sytuacja gospodarcza Polski?



- Zobaczymy jak szybko będą przychodziły efekty podnoszenia stóp. Pamiętajmy, że było ono na początku bardzo małe - odparła Gronkiewicz-Waltz.

Reklama

- Ponieważ takie organy jak minister finansów czy prezes NBP bardzo mało nas informują, dlatego trzeba liczyć na analityków z sektora finansowego. Prof. (Witold) Orłowski wspomniał o stagflacji, to będzie sytuacja bardzo nieprzyjemna. Taką stagflację przeżywała swego czasu Japonia, inne kraje. To sytuacja, w której ceny rosną, bezrobocie też rośnie, ponieważ nie ma dynamiki wzrostu gospodarczego. W Japonii trwało to kilkanaście lat. U nas potrwa może dekadę, może mniej - dodała.

17 proc. Taki poziom, zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, może osiągnąć inflacja w Polsce

- Inflacja bazowa w Polsce to ok. 8 proc. i to było w gestii banku (centralnego) - mówiła też Gronkiewicz-Waltz pytana o to, na ile za obecną inflację odpowiada NBP i polski rząd.

Zdaniem Gronkiewicz-Waltz inflacja w Polsce może dojść do poziomu 17 proc.