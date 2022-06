- Ogólnie rzecz biorąc, całe to zamieszanie wokół dodatkowych dostaw broni ma, moim zdaniem, tylko jeden cel - przeciągnąć konflikt zbrojny tak długo, jak to tylko możliwe - powiedział Putin w wywiadzie wyemitowanym na antenie Rossija 1.

Prezydent Rosji skomentował dostarczenie amerykańskich systemów rakietowych wielokrotnego startu (MLRS). Jego zdaniem sprzęt ten nie zmieni sytuacji na froncie, ponieważ siły ukraińskie już wcześniej posiadały podobny sprzęt, a nowe dostawy to uzupełnienie strat.

- Nie ma tu nic nowego. Armia ukraińska posiada podobne systemy produkcji radzieckiej i rosyjskiej, takie jak Grad, Smercz i Uragan - powiedział.

Putin podkreślił, że zasięg "nie zależy od samego systemu, ale od użytych pocisków". - To, co dziś słyszymy i co rozumiemy, to pociski, które znajdują się w odległości zaledwie 45-70 kilometrów. Tak samo było z Gradami, Huraganami, Smerczami, o których wspomniałem. Zasięg wynosi tam również 40-70 kilometrów, nie jest to nic nowego - dodał.

Putin zapowiedział, że Rosja "wyciągnie wnioski i rozpocznie uderzenia na cele, których jeszcze nie zaatakowała, jeśli Kijów otrzyma pociski o większym zasięgu".