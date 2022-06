Finałowa rywalka Igi Świątek Amerykanka Cori Gauff ma 18 lat i uznała, że jeśli może już głosować i zagra w sobotę o wielkoszlemowy tytuł, to dobry moment, by zabrać głos w sprawach poważniejszych niż tenis. Jest szansa, że jej głos się przebije w medialnej kakofonii, bowiem Cori lub Coco (pozwala by nazywać ją jak kto woli) uznawana jest w Ameryce za tę, która wejdzie w buty sióstr Williams. A wspomniała o sprawie istotnej - dostępu do broni w jej ojczyźnie.