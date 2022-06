TVP pokazała go w nietypowym aucie, chce zadośćuczynienia. Skarga do SN

Obywatel pozwał TVP S.A. za pokazanie go bez jego zgody w syrence-kabrio, którą sam tak przerobił. Sądy uznały, że nie ma podstaw do zapłaty zadośćuczynienia. - To błąd - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego na korzyść obywatela.