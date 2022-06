Jak informują rosyjskie agencje, Putin za pośrednictwem łącza wideo spotkał się z rodzinami wielodzietnymi odznaczonymi Orderem "Rodzicielska Sława", przyznawanym rodzicom wychowującym co najmniej siedmioro dzieci.



Na spotkaniu rosyjski prezydent mówił o konkluzjach posiedzenia Rady Państwa (na czele której stoi), które odbyło się pod koniec maja. Władimir Putin oświadczył, że władze zgodziły się na nowelizację i rozszerzenie zapisów dekretu o środkach pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych. - W tym - chcę to szczególnie podkreślić - na przywrócenie, jak to było w czasach sowieckich, honorowego tytułu Matki-bohatera - powiedział Putin.

- Matki, którym zostanie przyznany honorowy tytuł Matki-bohatera otrzymają ryczałt w wysokości miliona rubli (68 tys. zł) - zadeklarował prezydent Rosji. Dodał, że wypłata za Order "Rodzicielska sława" wzrośnie ze 100 do 500 tys. rubli, a do medalu o tej samej nazwie (przyznawanego rodzicom co najmniej czworga dzieci) dołączana będzie suma 200 tys. rubli.



Matka-bohater to tytuł honorowy i order, ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 1944 r. Przyznawano go do 1991 roku matkom, które urodziły i wychowały co najmniej 10 dzieci, liczono przy tym także dzieci adoptowane. Tytułem i orderem Matki-bohatera wyróżnionych zostało ponad 430 tys. kobiet.