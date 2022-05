W poniedziałek w polskim pawilonie (Polish House) wystąpił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który mówił m.in. o roli polskiej gospodarki oraz niezależności energetycznej w nowych warunkach - po wybuchu wojny i po pandemii koronawirusa. W Davos pojawi się też premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda. W Polish House odbędzie się też seria dyskusji panelowych z udziałem naukowców, ekspertów i przedstawicieli świata biznesu. Forum potrwa do czwartku, a jego ogólne hasło to "Historia w punkcie zwrotnym – polityka rządów i strategie biznesowe".

Wojna i pandemia to tematy, które wpływają na agendę i dyskusję Forum, które zwykle odbywa się w styczniu każdego roku. Tym razem wzdłuż promenady - gdzie swoje pawilony mają kraje, ale i duże firmy technologiczne - dużym zainteresowaniem gości cieszy się "Russia Warcrime House", pawilon z wystawą ukraińskich fotografów dokumentującą bestialstwo rosyjskich wojsk na Ukrainie. W tym miejscu miał być "Dom Rosyjski" ale zamiast tego jest fotograficzna wystawa rosyjskich zbrodni. Rosjan nie ma na liście ponad 2,5 tysiąca gości. Nie pojawi się też w Davos żaden rosyjski polityk. Ze zdalnym przeslaniem do uczestników Forum zwróci się już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a w Davos pojawi się delegacja rządowa Ukrainy wysokiego szczebla. Jeden z głównych tematów rozmów, również w kuluarach to wsparcie gospodarcze i "nowy plan Marshalla" dla Ukrainy.