Paweł Konzal: Świat dzisiejszy, świat wczorajszy W przyszłym roku 15 proc. budżetu Polski wydane będzie na obsługę zadłużenia. Jest to trzecia największa pozycja w budżecie, niemalże równa otrzymywanym środkom z UE.

Polska źródłem nadziei

W rozmowach prezesów największych firm panuje konsensus co do siły amerykańskiej gospodarki. Dzięki przewidywanej deregulacji połączonej z obniżką podatków amerykańskie korporacje złapią wiatr w żagle. Optymizm w odniesieniu do gospodarki USA jest równie duży, co pesymizm w gospodarce europejskiej. Również w tej kwestii panowała w Davos zgoda – co do konieczności zmniejszenia biurokracji i obciążenia regulacyjnego na naszym kontynencie.

Najmocniejszym – jeśli niejedynym wskazywanym w zeszłym tygodniu – źródłem nadziei jest Polska będąca ponownie najszybciej rosnącą gospodarką UE i jednym z zaledwie dwóch wśród pięciu największych krajów Unii państw ze stabilnym rządem.

Mamy szansę być jednym z liderów rozpoczynającej się transformacji gospodarczej i nowej rewolucji przemysłowej. Wykorzystajmy ją w pełni.

Trudno jest przeszacować wielkość oczekiwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji w nadchodzących 18–24 miesiącach. Niewątpliwie liderami wyścigu, szczególnie jeśli chodzi o modele podstawowe i duże modele językowe, są Chiny i USA. W połowie tygodnia jedna z chińskich firm wypuściła nowy model – DeepSeek-R1. Zaskoczenie spowodowane jest jego jakością dorównującą w niektórych parametrach najlepszym modelom OpenAI i Meta przy nieporównywalnie niższych nakładach. Zbudowano go, jak podaje firma, w ciągu dwóch miesięcy za mniej niż 1/10 kosztu treningu modeli w USA (6 mln dol. w porównaniu z 60–100 mln dol.), wykorzystując jedynie 2 tys. procesorów graficznych starszej generacji – w porównaniu z 10–16 tys. procesorów najnowszej generacji używanych przez OpenAI i Meta.