- Jest synergia między Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim w PO - tak Kowal odpowiedział na pytanie o to czy w Platformie Obywatelskiej jest spór między przewodniczącym, Donaldem Tuskiem, prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim.

Reklama

- Nigdy się nie dogodzi. Kiedy jest nadmierna centralizacja i wszystkie oczy zwrócone na jednego lidera - jest źle, kiedy pojawia się kilka nowych inicjatyw znowu jest podejrzenie, że coś się niedobrego dzieje. Nie ma powodu, aby - jak mówił kardynał (Stefan) Wyszyński - długo młócić słomę w tej sprawie. PO jest bardzo złożonym bytem, ma wielu ciekawych liderów, Koalicja Obywatelska dodatkowo jeszcze innych ciekawych polityków, każdy z nich ma jakąś swoją charyzmę, jakiś swój styl bycia - dodał.

A ile jest prawdy w tym, że Rafał Trzaskowski może odejść do Polski 2050 i zostać kandydatem tego ruchu na premiera?

- Nie sądzę, aby było w tym cokolwiek prawdziwego. Ja się strasznie mało takimi sprawami zajmuje. Czasem mam wrażenie, że trochę nudzimy ludzi tymi personalnymi rozważaniami co, kto z kim. To są fantazje jakieś, fikcje - odparł.

Czasem mam wrażenie, że trochę nudzimy ludzi tymi personalnymi rozważaniami co, kto z kim Paweł Kowal, poseł KO

Reklama

A czy Rafał Trzaskowski będzie naturalnym kandydatem PO na prezydenta, czy może premiera?

- Na premiera, na prezydenta, na ministra spraw zagranicznych, na ministra gospodarki, na prezydenta Warszawy. To jest bardzo doświadczony polityk, nie jedyny. Bogactwo opozycji polega na tym, że potrafi takich przedstawić bardzo wielu - odpowiedział Kowal.

Poseł stwierdził następnie, że jego w ostatnich miesiącach zajmuje polityka wschodnia, w której "jest ukryta przyszłość gospodarcza Polski".

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia kusi Rafała Trzaskowskiego. Propozycja dla prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał propozycję od lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Prezydent Warszawy miałby odejść z Platformy Obywatelskiej, a po wygranych wyborach zostałby premierem - twierdzi otoczenie Donalda Tuska.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

- Jeżeli zapadnie decyzja i realnie zostanie wykonana, że Ukraina wchodzi do UE, to będzie jeden z najważniejszych procesów. Polska przestanie być państwem frontowym UE, NATO. Będziemy musieli inaczej podejść do środków unijnych, będziemy musieli zobaczyć szanse na rozwój, także we współpracy gospodarczej z Ukrainą, teraz jest czas na polski biznes, samorządy, żeby weszły ze swoimi inwestycjami do miast ukraińskich, teraz jest czas na wymyślenie jak ma wyglądać fundusz odbudowy Ukrainy. Ja od 86 dni, odkąd trwa wojna, tylko na tym jestem skupiony - mówił.