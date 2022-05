- Nie jest dobrze z polską praworządnością, trzeba ją chronić i pilnować podstaw bezpieczeństwa i ją gwarantować. Taka jest rola Komisji Europejskiej. Te czary, które próbuje zorganizować Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro są widoczne w Brukseli i tego porozumienia ciągle nie ma - mówił Schetyna pytany o to czy KE powinna odblokować środki z Funduszu Odbudowy przeznaczone dla Polski.

- Te gwarancje są zbyt małe, żeby można było uruchomić środki dla Polski. To jeszcze będzie trwało - dodał.

Nie sądzę, aby KE powiedziała: wszystko jest zamknięte, wszystko jest w porządku Grzegorz Schetyna, poseł KO

- PiS uważa, że może zaczarować rzeczywistość, to taka modlitwa o deszcz. Tu się jeszcze nic takiego nie zdarzyło - tak Schetyna skomentował słowa rzecznika rządu, Piotra Müllera, który w piątek mówił, że zakończyły się negocjacje w sprawie KPO z Komisją Europejską.

- Widać, że oni bardzo by chcieli, potrzebują tych pieniędzy, ale tego ciągle nie ma, to jeszcze będzie trwać - podkreślił.

- Nie ma porozumienia z Komisją Europejską. Oni w KE nie rozmawiają. Tam nie ma negocjacji. Tam jest narzucanie polskiego planu, polskiego projektu, który i tak nie jest do końca uzgodniony - mówił Schetyna nawiązując do procedowanych w Sejmie projektów zmian w Sądzie Najwyższym co do kształtu których wciąż trwają negocjacje między PiS a Solidarną Polską.

- Nie ma darmowych lunchy i nie ma podpisywania w ciemno tych projektów. Nie sądzę, aby KE powiedziała: wszystko jest zamknięte, wszystko jest w porządku, zwłaszcza że prace legislacyjne nadal trwają - dodał.



- Podpowiadałbym KE utrzymanie systemu monitorującego, ponieważ nie można mieć zaufania do tych, którzy nad tą ustawą pracują w parlamencie. Proces legislacyjny jeszcze będzie trwał, jest jeszcze Senat, mogą być poprawki - stwierdził również Schetyna.

- To nie jest tak, że ktoś podpisze czek in blanco. Nie ma zaufania do rządzących, nie ma zaufania do polityki PiS - podsumował.