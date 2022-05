Adam Bielan mówił, że Jarosław Kaczyński w czasie osiedzenia klubu PiS, przedstawił "plany dotyczące zmian organizacyjnych wewnątrz PiS".

- Nie chciałbym uprzedzać faktów, tutaj jeszcze potrzebna jest decyzja Komitetu Politycznego, ale jak rozumiem będzie przeorganizowanie pracy partii, będzie zmiana okręgów, w których partia funkcjonuje - wyjaśnił.



- Jesteśmy po dwuletnim okresie pandemii, gdy całe życie społeczne nieco zamarło, a my musimy wejść na wyższy poziom aktywności, bo już za półtora roku mamy wybory - dodał Bielan.

- Nie łączyłbym zmiany organizacji PiS z ewentualną zmianą ordynacji wyborczej - mówił też europoseł, który stwierdził przy tym, że prace nad nową ordynacją "trwają".



Bielan był też pytany czy jest prawdą, że elementem zmian organizacyjnych w PiS ma być zakaz łączenia funkcji w rządzie z funkcją szefa regionu.



- Były głosy, że ministrowie nie powinni łączyć zasiadania w rządzie z funkcją szefa regionu. Zobaczymy czy ta propozycja wejdzie w życie. Rzeczywiście, jeśli ktoś pracuje w rządzie to jest to praca sześć dni w tygodniu, 16 godzin na dobę - odparł dodając, że czasem trudno jest to połączyć z obowiązkami szefa regionu. Dodał jednak, że decyzja w tej sprawie należy do kierownictwa PiS.

Dopytywany ile osób mogłoby stracić funkcje szefów regionów, gdyby taki zakaz łączenia stanowisk wszedł w życie, Bielan odparł, że byłoby to zapewne kilkanaście osób.



A czy Sejm wybierze w czwartek na kolejną kadencję na stanowisku prezesa NBP Adama Glapińskiego?



- Potrzebna jest większość bezwzględna, ale sądzę, że mobilizacja w naszym obozie jest duża. Paweł Kukiz, który jest poza Zjednoczoną Prawicą, ale czasem nas wspiera, zadeklarował głosowanie za tą kandydaturą. My, jako Partia Republikańska, szanujemy wybór prezydenta i zgodnie z umową koalicyjną w takich kwestiach głosujemy razem z naszymi partnerami - odparł europoseł.