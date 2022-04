Ten urodzony w Paryżu absolwent brytyjskiej uczelni i obywatel Turcji jest najbardziej znanym tureckim więźniem politycznym. Ujęła się za nim Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz przedstawiciele UE, a wiele krajów podejmowało wysiłki dyplomatyczne w celu jego uwolnienia. Gdy kilka miesięcy temu kilkunastu ambasadorów krajów unijnych w Ankarze złożyło podpisy pod apelem o uniewinnienie Kavali, prezydent Erdogan ogłosił, że są personae non gratae. W ostatniej chwili zrezygnował z żądania, aby opuścili Turcję.

Reklama

Kavala dostał dożywocie na wniosek sterowanej przez prezydenta Erdogana prokuratury za rzekomy współudział w organizowaniu antyrządowych protestów w 2013 roku w Stambule. Recep Erdogan był wtedy premierem, z którego inicjatywy doszło do krwawej rozprawy z demonstrantami. Początkowo chodziło o sprzeciw przeciwko zabudowie parku Gezi w centrum Stambułu, ale później masowe demonstracje odbywały się pod hasłami wolności prasy, prawa do publicznych zgromadzeń, jak i w obronie świeckiego charaktery republiki.

Czytaj więcej Dyplomacja Erdogan: Turcja, co do zasady, może gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie Turecki nadawca państwowy, NTV podaje, że prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan miał, co do zasady, zgodzić się na to, by Turcja była jednym z państw gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainy.

Kavala został aresztowany w 2017 r. Przez cztery lata siedział w areszcie bez wyroku. Stał się w tym czasie znanym na całym świecie symbolem sprzeciwu wobec autorytarnych zapędów Erdogana. Po żądaniu jego uwolnienia na podstawie orzeczenia Trybunału w Strasburgu został uniewinniony przez turecki sąd. Jednak po kilku godzinach aresztowano go powtórnie, tym razem pod zarzutem współudziału w nieudanym puczu w 2016 r. Miał współpracować z zagraniczną agenturą. Nie udało się tego udowodnić, wobec czego prokuratura powróciła do sprawy protestów z 2013 r. Połączono ją z oskarżeniami pod adresem kilkunastu innych demonstrantów z tamtego czasu. Siedmiu innych oskarżonych dostało w poniedziałek wyroki od kilku do 18 lat więzienia.

– Kavala został skazany na podstawie całkowicie niewiarygodnych dowodów. Wyrok ma być ostrzeżeniem dla wszystkich, aby powstrzymali się od jakichkolwiek działań i wystąpień antyrządowych – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan z uniwersytetu Bilgi w Stambule.

Reklama

Jego zdaniem tego rodzaju aktywność opozycji nie jest nawet w tej chwili konieczna, gdyż maleje szybko popularność zarówno samego prezydenta, jak i jego koalicyjnego rządu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Wpływa na to nie tylko rekordowa, ponad 50-proc., inflacja, ale i coraz większy sprzeciw wobec polityki ograniczania wolności obywatelskich. Sporej części społeczeństwa nie odpowiada zarówno system autorytarny prezydenta, jak i polityka zwiększania roli religii w państwie. Przy tym skutki wojny w Ukrainie odbiją się niekorzystnie na tureckiej gospodarce, co nie pozostanie bez wpływu na wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych w połowie przyszłego roku. Zdaniem obserwatorów rząd Erdogana liczy na to, że w warunkach rosyjskiej agresji i pozytywnej oceny roli wspierającej Ukrainę Turcji międzynarodowa krytyka po wyroku na Kavalę będzie nieco stonowana.