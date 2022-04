- Pierwszą fazę wojny wygrywają Ukraińcy. Dzięki heroicznej walce nie mamy do czynienia z blitzkriegiem, z tym na co Rosjanie liczyli: szybkim zajęciem Ukrainy, wejściem do Kijowa. Widać, ze się wycofali, skupiają się na wschodzie i tam spodziewamy się ofensywy rosyjskiej - mówił Ociepa pytany o to w jakiej fazie wojny obecnie jesteśmy.

- Bezpieczeństwo Polski uległo gwałtownemu pogorszeniu. I to dzieje się w ostatnich kilku latach. Od czasów Gruzji w 2008 roku, od pamiętnych słów Lecha Kaczyńskiego, zwracaliśmy uwagę na przybliżanie się Rosji do (granic) NATO, także do Polski. To co się wydarzyło w ostatnim roku, gdy znaczna część wojsk rosyjskich pozostała na terytorium Białorusi, de facto przedłużyło naszą granicę z Rosją o odcinek białoruski. Atak hybrydowy na granicę Polski też był elementem zwiększania na nas presji i rozciągania naszych sił. Trzeba jasno powiedzieć, że Ukraińcy walczą także za nas, dlatego kwestia zwycięstwa Ukrainy jest fundamentalna dla nas, a także całego NATO - przyznał wiceminister.

A jakie wnioski z przebiegu konfliktu na Ukrainie płyną do polskiej armii?

- Pierwszy jest taki, że trzeba mieć wystarczająco silną liczebnie armię, by w razie czego zabezpieczać granicę na odcinku białoruskim, a jednocześnie być gotowym do starcia bezpośredniego - mówił Ociepa wskazując na to, że Ukraińcy podwoili swoją armię od 2014 roku. Ociepa wypomniał też poprzednikom, rządowi PO-PSL, że ten pozostawił po sobie "95-tysięczną armię", która dziś, jak dodał, liczy już 140 tysięcy żołnierzy.

- Drugie to jest sprzęt. Musi mieć i charakter nowoczesny, ale także (potrzebny jest) ciężki sprzęt. Pamiętam taką dyskusję, która była również w Polsce, że czołgi odchodzą do lamusa. Na Ukrainie walczą regularne brygady pancerne, brygady zmechanizowane. Są potrzebne czołgi, wozy bojowe piechoty, samoloty, wyrzutnie rakiet, artyleria - wyliczał wiceminister.

- Bez regularnej armii, artylerii i czołgów, nie byłoby obrony Donbasu - podkreślił.

- My już wcześniej diagnozowaliśmy te potrzeby - zakupiliśmy Abramsy przed wojną na Ukrainie - zauważył też Ociepa. - Przewidywaliśmy te potrzebny, natomiast wojna na Ukrainie pozwala nam przyspieszyć te procesy oraz osiągnąć konsensus społeczny wokół tego, że trzeba zwiększyć wydatki na armię - dodał.