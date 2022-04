W środę wieczorem w BBN odbyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, szefami resortów i służb oraz dowódcami wojskowymi poświęcona sytuacji na Ukrainie. O wnioski ze spotkania w Polsat News zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller. - Przede wszystkim dalsze kontynuowanie działań, które były do tej pory, czyli z jednej strony przekazywanie dodatkowego wsparcia militarnego jeżeli chodzi o uzbrojenie dla Ukrainy, nie tylko ze strony Polski, ale ze strony innych krajów europejskich czy Stanów Zjednoczonych - odparł.

Reklama

- Tutaj te decyzje są na bieżąco podejmowane i to jest najważniejsza rzecz w tej chwili, bo szykuje się największa bitwa pancerna po II wojnie światowej (bitwa o Donbas - red.), w związku z tym to, co jest najważniejsze to zatrzymać tę rosyjską nawałę w tej chwili jak najdalej od granicy Polski, jak najdalej jeżeli chodzi o kwestie związane z zajęciem terytorium Ukrainy. To jest w tej chwili największym priorytetem - powiedział rzecznik rządu.

Czytaj więcej Polityka Wiceszef MSZ: Perspektywa robienia dobrych biznesów z Rosją ogranicza popieranie Ukrainy przez Niemcy - Wadą obecnej niemieckiej polityki jest potok słów. Niemcy dużo mówią, że coś zrobią, ale gdy przychodzi do czynów, to już jest gorzej, żeby to okazać, np. poprzez dostawę dobrej, potrzebnej Ukrainie broni z Niemiec albo też żeby nałożyć bardzo rygorystyczne sankcje na Rosję i Białoruś - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, pytany w Polskim Radiu o politykę Niemiec wobec Rosji w kontekście wojny na Ukrainie.

Pytany, czy na naradach padają szczegóły dotyczące poszczególnego przekazywanego sprzętu i broni Piotr Müller odpowiedział, że "to miejsce, w którym jest to ustalane de facto, czyli jaki rodzaj sprzętu jest przekazywany". Zastrzegł, że nie może mówić o szczegółach.

Na uwagę, że niektóre państwa informują o tego typu działaniach szczegółowo rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego odparł, że "jesteśmy bardzo blisko frontu walk, w związku z tym to też jest inna sytuacja". - Natomiast rozważamy, czy pewnego podsumowania, chociażby finansowego, nie przedstawić, skali tej pomocy, bo faktycznie niektórzy już widzę - przykre to jest - nawet z wewnątrz kraju próbują tworzyć wrażenie, że Polska być może nie pomaga wcale tak daleko idąco, jak by się mogło wydawać - dodał.

Reklama

- Najlepszym chyba dowodem, że pomagamy w szerokiej skali są słowa prezydenta Ukrainy, który powiedział, że na nas, jako na najbliższych przyjaciół można naprawdę liczyć i faktycznie to się przekłada na konkrety - stwierdził.

Dopytywany, czy rząd przedstawi wartość sprzętu, jaki Polska przekazała Ukrainie Piotr Müller odparł, że tak. - To jeden z wariantów, który rozważamy, żeby przedstawić wartość - oczywiście ona jest szacunkowa, w tym sensie, że mówimy o sprzęcie, który był używany, więc to jest amortyzacja. Szacowanie kosztów nie jest takie oczywiste. De facto wartość tego sprzętu jest zawsze faktycznie większa w tym sensie, że jego użyteczność na froncie jest bardzo istotna - podkreślił.

Rzecznik rządu został zapytany, czy mowa jest o miliardzie czy dziesiątkach miliardów złotych. - Na razie nie będę mówił. Mogę powiedzieć, że mówimy o miliardach - oświadczył.