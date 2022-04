Wiceminister sprawiedliwości ocenił prezydencki projekt ustawy zmieniający działanie Sąd Najwyższego. Polityk zwrócił m.in. uwagę na lukę prawną, która - według niego - sparaliżuje działanie sądów.

- Projekt pana prezydenta ma gigantyczną wadę związaną z wprowadzeniem tej dziwnej furtki. Przed każdą rozprawą, sędziowie zamiast zajmować się sprawami obywateli, będą zajmowali się sobą, tzn. będą sprawdzali czy drugi sędzia jest sędzią, czy nie jest. To jest autostrada do gigantycznego chaosu prawnego - stwierdził gość Radia Plus.

Wiceprezes Solidarnej Polski został następnie zapytany o to, czy jego ugrupowanie poprze prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

- My przede wszystkim popieramy nasze rozwiązanie. Natomiast jak to się wszystko skończy, to zależy od tego w jakiej formie ten projekt wyjdzie pod ostateczne głosowanie w Sejmie – poinformował poseł.

Zbrodnia i zamach jest pewny jeśli chodzi ciągłość logiczną, ale to nie to samo co mieć pewność dowodowo-procesową Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski

Woś został także zapytany o to czy zgadza się ze słowami przez PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który określił katastrofę smoleńską jako zamach i zbrodnię.

- Myślę, że po prezentacji podkomisji smoleńskiej, większość Polaków będzie mogła wyrobić sobie zdanie o tym czy słowa takie jak zbrodnia i zamach są uzasadnione. Widząc to co wyrabia Putin, nie mam wielkich wątpliwości. Zbrodnia i zamach jest pewny jeśli chodzi ciągłość logiczną, ale to nie to samo co mieć pewność dowodowo-procesową. Natomiast samo śledztwo musiało ruszyć od nowa, a wszyscy wiemy, że najważniejsze są pierwsze chwile, dni i tygodnie, gdy zabezpiecza się dowody - podkreślił polityk.