- Jesteśmy Ukraińcami, jesteśmy zjednoczeni i robimy wszystko, aby obronić swoje domy - dodał Zełenski.

- Ukraina to dla nas nie jest tylko terytorium, jak dla okupanta. Oni niczego tutaj nie rozumieją. Dla nich to wszystko jest po prostu miejscem, a dla nas - miliony symboli, miejsc pamięci. My czujemy tę ziemię, Ukraina to dla nas nasze życie. Dlatego miliony osób stanęły, by bronić naszego państwa - mówił prezydent Ukrainy.

- Zadajemy takie straty wrogowi, których on jeszcze nie znał. Szuka teraz z różnych miejsc wsparcia. My nie mamy jednak prawa w tej chwili spocząć. Państwo rosyjskie przygotowywało się lata do tej wojny. Zebrali ogromne zasoby wojskowe, aby zniszczyć sąsiada, zniszczyć Ukrainę oraz Europę, taką, jaką znamy. Dlatego musimy trzymać się, walczyć, żeby zwyciężyć i dojść do pokoju, uczciwego pokoju, z gwarancjami bezpieczeństwa, na który zasłużyli Ukraińcy - podkreślił Zełenski.

- Delegacje (Rosji i Ukrainy - red.) rozmawiają. Wszyscy czekają. Wieczorem powiem więcej - dodał prezydent Ukrainy mówiąc o czwartej rundzie negocjacji Rosji z Ukrainą, które prowadzone są w poniedziałek.

- Wojska rosyjskie kontynuują niszczenie naszej infrastruktury, niszczenie naszych miast. Ale odbudujemy to wszystko. Każdy budynek, każde miasto, każde mieszkanie. Po wojnie, jestem pewien, będziemy w stanie wzmocnić nasze państwo, przy wsparciu świata. Natomiast tak długo, jak okupanci są na naszej ziemi, musimy ich bić - podkreślił Zełenski.

- Pomagajcie jeden drugiemu, wspierajcie jeden drugiego. Razem zwyciężymy