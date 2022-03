Przywódcy państw UE na szczycie w Paryżu potępili "niewysłowione cierpienie", jakie wywołuje Rosja na Ukrainie, ale jednocześnie odrzucili wezwanie Kijowa do tego, by Ukraina w nadzwyczajnym, przyspieszonym trybie, została przyjęta do Unii Europejskiej oraz różnili się co do sankcji, jakie powinny być nałożone na Rosję.