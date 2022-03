- Jest niezwykle ważne, aby Ukraina zachowała zdolność do wykonywania lotów i odpierania rosyjskich ataków powietrznych - powiedział Wallace.

Reklama

- W odpowiedzi na prośbę Ukrainy, rząd podjął decyzję o zbadaniu możliwości przekazania przenośnych przeciwlotniczych pocisków rakietowych STARStreak o dużej prędkości. Wierzymy, że ten system pozostanie w definicji broni defensywnej, ale pozwoli ukraińskim siłom lepiej bronić swojego nieba - dodał minister obrony.

Wallace powiedział, że podjęto decyzję o dostawie systemów, a rząd pracuje nad tym, jak dostarczyć je na Ukrainę i przeszkolić ukraińskie siły do ich używania.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna na Ukrainie. Kliczko: Nie chcemy wracać do ZSRR Jeżeli wojskom rosyjskim uda się dokonać okrążenia Kijowa, stolicy Ukrainy wystarczy zapasów na tydzień lub dwa - powiedział w wywiadzie dla CNN mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jeśli dostawa zostanie potwierdzona, będzie to kolejny etap brytyjskiego wsparcia dla Kijowa. Do tej pory Ukraina informował że Wielka Brytania dostarczyła tysiące pocisków przeciwpancernych, które pomogły spowolnić rosyjskie natarcie na stolicę.

Reklama

- Wszystko, co robimy, jest związane z decyzją o dostarczeniu systemów obronnych i jest skalibrowane tak, aby nie eskalować do poziomu strategicznego - powiedział Wallace.

Jako członek NATO, Wielka Brytania odrzuciła żądania Ukrainy dotyczące wprowadzenia strefy zakazu lotów. Wielka Brytania twierdzi, że mogłoby to oznaczać zestrzelenie rosyjskich samolotów przez siły NATO, co doprowadziłoby do znacznej eskalacji konfliktu.

We wtorek Stany Zjednoczone odrzuciły proponowany plan przekazania przez Polskę myśliwców do wykorzystania na Ukrainie. Polska twierdzi teraz, że wszelkie dostawy myśliwców na Ukrainę muszą być realizowane wspólnie przez kraje NATO.