– Celem jest promocja wartościowych miejsc i odbudowa turystyki wewnętrznej po pandemii – mówi posłanka Koalicji Polskiej Urszula Pasławska. Zgłosiła projekt zmian w regulaminie Sejmu przewidujący, że patronami poszczególnych lat, ogłaszanymi przez izbę, będą mogły być nie tylko osoby i wydarzenia, ale też regiony i województwa.

Posłanka relacjonuje, że rozmawiała już z politykami innych klubów, którzy deklarują poparcie dla pomysłu. Problem w tym, że już teraz Sejm i Senat ogłaszają patronów na wyścigi. Np. obecny rok ma aż 12 patronów. To Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki, romantyzm polski, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz, Bruno Schulz oraz botanika. Siedmiu pierwszych ogłosił Sejm, pięciu kolejnych Senat.

W przeszłości taka liczba była nieosiągalna, bo do 2015 roku roku Sejm ogłaszał trzech patronów, a do 2016 roku ta sama liczba obowiązywała w Senacie. Zmieniło się to z dojściem do władzy PiS.

Posłowie tej partii, pracując w 2015 roku nad patronatami na 2016 rok zwiększyli limit w Sejmie do pięciu. Zaś już rok później Sejm wprowadził do swojego regulaminu kolejną zmianę. Uznał, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” marszałek może zwiększyć liczbę patronatów do siedmiu.

Pierwszym „szczególnie uzasadnionym przypadkiem” okazała się być Matka Boska Częstochowska, a konkretnie 300. rocznica jej koronacji. Nieoficjalnie mówiło się, że Sejm zmienił regulamin na prośbę episkopatu, który zaangażował się w obchody jubileuszu i w ostatniej chwili wystąpił o patronat na Wiejską. Pozycję dopisano do listy w ostatniej chwili w grudniu, a ostatecznie, wbrew swojemu regulaminowi, Sejm ogłosił na 2017 rok nie siedmiu, lecz aż ośmiu patronów. Adama Chmielowskiego i bł. Honorata Koźmińskiego umieszczono w jednej uchwale, uznając, że są oni zbiorowo jednym patronem, tym samym możliwe było obejście ograniczenia regulaminowego.

W podobnym czasie limit patronów z trzech do pięciu zwiększył Senat. Czasami obie izby wskazują te same osoby. Np. zarówno senackimi, jak i sejmowymi patronami 2021 roku byli Cyprian Kamil Norwid i kard. Stefan Wyszyński.

– Mamy do czynienia z inflacją patronatów – krytykuje wiceszefowa sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO. – Poza tym propozycje przychodzą z różnych środowisk i nie zawsze idą za tym programy obchodów roku, poświęconego danej osobie – zauważa.

Co więcej, czasami pomysły na patronów budzą kontrowersje wśród posłów. Np. w 2013 roku, podczas dyskusji nad ogłoszeniem na kolejny rok patronatu św. Jana z Dukli, ówczesny poseł Twojego Ruchu Roman Kotliński przekonywał z mównicy, że taka osoba nie istniała. Zaś Tadeusz Iwiński z SLD próbował podważyć lewitowanie świętego podczas obrony Lwowa.

Dlatego Śledzińska Katarasińska uważa, że kolejny pomysł zmiany regulaminu Sejmu jest niefortunny. – W projekcie nie proponujemy zwiększenia odgórnego limitu patronatów – uspokaja posłanka Pasławska, która zgadza się z tym, że liczba patronów w Sejmie i w Senacie jest obecnie zbyt duża. – Szczególnie, że patronem może być w zasadzie każdy – dodaje.