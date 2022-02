Radio Zet rozmawiało z małżeństwem posłów KO, Arkadiuszem Myrchą i Kingą Gajewską.

Reklama

Myrcha był pytany o raport, do którego dotarł dziennikarz śledczy Radia Zet. Napisany przez byłego, wysokiego rangą urzędnika MON-u raport o stanie polskiej armii głosi, iż "siły zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej".

- Raport nie dziwi, duża część dowództwa polskiej armii została wyrzucona po 2015 r., z dnia na dzień. Ciężko mówić a jakichkolwiek zdolnościach obronnych polskiej armii. Polska Grupa Zbrojeniowa tonie w długach po uszy, to jest też przyczyna maskujących i PR-owych zabiegów podejmowanych przez ministra (Mariusza) Błaszczaka. Pamiętajmy, że temat obronności jest niezwykle ważny dla wyborców PiS-u. Dla (nich - red.) rujnujące jest to, co pisał pan minister Michał Dworczyk w swoich mailach, że (zarządzanie polską armią w czasach, gdy ministrem obrony był Antoni Macierewicz - red.) to amatorka i przepalanie pieniędzy podszyte bogobojnymi frazesami - stwierdził parlamentarzysta.

Czytaj więcej Wojsko Polska armia nie jest gotowa do obrony kraju? Nieoficjalnie: Tak głosi raport Raport przygotowany przez byłego wysokiego urzędnika MON z czasów, gdy szefem MON był Antoni Macierewicz, miał głosić, że "Siły Zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej" - podaje Radio Zet.

Małżeństwo posłów zostało następnie zapytane o to, jak oceniają i czy pobierają program 500 plus na swoje dzieci.

Reklama

- Nam starcza na pieluchy i jedzenie, ale każdy zastrzyk pieniędzy jest pomocą. Natomiast dużo bardziej pomocny jest program warszawski, czyli bezpłatny żłobek dla każdego malucha w Warszawie. Korzystamy z tego programu, dzięki czemu możemy być aktywni w Sejmie - podkreśliła posłanka.

- Przez wiele ostatnich lat pojawiało się wiele pomysłów na modyfikację, ale na razie nie ma żadnych politycznych decyzji i nie zapowiada się, żeby ten program był w jakikolwiek sposób ograniczony - mówił polityk.