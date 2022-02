Zmiany w prawie przewidują, że osobom fizycznym groziłaby za porównanie ZSRR do III Rzeszy grzywna w wysokości od 1 do 2 tysięcy rubli, urzędnikom - od 1 do 4 tysięcy rubli, a osobom prawnym - od 10 do 50 tys. rubli.

W przypadku recydywy grzywna rośnie - odpowiednio - do 2,5-5 tys. rubli, 5-20 tys. rubli oraz 50-100 tys. rubli.



Ponadto za recydywę groziłoby odebranie prawa do zajmowania stanowisk publicznych do roku, a osobom prawnym - zawieszenie działalności do 90 dni.

Sąd mógłby też nakładać administracyjny areszt na osoby dokonujące takiego porównania.



Już wcześniej Duma przyjęła ustawę zakazującą utożsamiania celów, decyzji i działań kierownictwa ZSRR z decyzjami i działaniami kierownictwa III Rzeszy w przemówieniach publicznych, mediach oraz internecie.

Poprawki do tej ustawy, wprowadzające grzywnę i karę aresztu za łamanie tego prawa złożył w Dumie w październiku 2021 roku jej wiceprzewodniczący, Aleksander Żukow, a także przewodnicząca komisji kultury Dumy Jelena Jampolskaja i senatorowie Aleksiej Puszkow oraz Olga Kowitidi.