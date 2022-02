Blokada mostu trwała sześć dni. Protestujący w ciężarówkach, furgonetkach i samochodach osobowych zablokowali ruch w obu kierunkach. Ambassador Bridge łączy Windsor w Ontario z amerykańskim Detroit. Protest spowodował zakłócenia w łańcuchu dostaw, co odbiło się na przemyśle motoryzacyjnym z Detroit. Firmy Ford, General Motors i Toyota informowały o zmniejszeniu produkcji.

Most Ambassador PAP/EPA/TANNEN MAURY

Most Ambassador stanowi jedno z najważniejszych przejść granicznych między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Codziennie przewożone są nim towary o wartości ok. 360 mln dolarów, co stanowi jedną czwartą handlu między USA a Kanadą. W piątek nakaz zakończenia blokady wydał sąd, który pozytywnie rozpatrzył wniosek władz Windsoru w tej sprawie.

W niedzielę kanadyjska policja dokonała kilku zatrzymań i usunęła protestujących. W oświadczeniu poinformowano, że policja skonfiskowała pojazdy znajdujące się na obszarze demonstracji. Przedstawicielka Białego Domu przekazała, że po dokonaniu przeglądu bezpieczeństwa przeprawa zostanie otworzona dla ruchu.

W niedzielnej operacji brały udział znaczne siły policyjne, w tym ponad 50 pojazdów.

Blokada mostu łączącego Kanadę z USA to jeden z elementów protestu "Konwoju Wolności", który początkowo był protestem przekraczających granice kierowców ciężarówek przeciw obowiązkowi szczepień na COVID-19 lub poddawania się kwarantannie, a przerodził się w protest przeciw narzucanym przez władze restrykcjom covidowym i polityce rządu Justina Trudeau w związku z koronawirusem. Protest trwa w centrum Ottawy, blokowane są także inne przejścia graniczne z USA.