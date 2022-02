Z powodu wzrostu zagrożenia rosyjską inwazją dotąd taką rekomendacje wydały dla swoich obywateli USA, Wielka Brytania czy Norwegia.

Reklama

W piątek władze USA poinformowały, że do inwazji na Ukrainę może dojść już w przyszłym tygodniu. - Widzimy oznaki dalszej eskalacji ze strony Rosji wokół Ukrainy i uważamy, że do nowej inwazji może dojść jeszcze podczas trwających Igrzysk Olimpijskich - przekazał na konferencji prasowej Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA.

Czytaj więcej Dyplomacja Doradca Bidena: Putin może zaatakować Ukrainę w każdej chwili Władimir Putin może nakazać rozpoczęcie ataku na Ukrainę w ciągu najbliższych dni lub tygodni - ostrzega doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, Jake Sullivan.

Po tych doniesieniach kolejne kraje wezwały swoich obywateli do opuszczenia terytorium Ukrainy. Rząd Wielkiej Brytanii wezwał w piątek Brytyjczyków do opuszczenia Ukrainy i odradził wszelkie podróże do tego kraju, bo koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą coraz bardziej zwiększa zagrożenie działaniami militarnymi. Podobne komunikaty wydały Łotwa i Norwegia.

Wieczorem Onet zapytał resort spraw zagranicznych, czy również rekomenduje, aby Polacy opuścili Ukrainę. - Nie ma w tej chwili takiej decyzji. Jeśli będzie, natychmiast państwa poinformujemy - przekazał w rozmowie z portalem rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Reklama

Według ostatniego spisu ludności na Ukrainie mieszka ok. 144 tys. osób polskiej narodowości. Największą polską organizacją w tym kraju jest zrzeszająca 134 podmioty Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.

Maria Siwko z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie przekazała, że „konsulat polski na Ukrainie zapewniał nas o monitorowaniu sytuacji i szybkim informowaniu w razie ewentualnego wzrostu zagrożenia w związku z nagromadzeniem rosyjskich wojsk wokół ukraińskich granic".

Zapytana o ewentualne prace nad planami ewakuacji wskazała, że na razie "takie plany nie istnieją".

Na znaczenie bliskości placówek dyplomatycznych uwagę zwraca również Zajcewa-Wełykodna, z odeskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie.

- W Odessie znajduje się konsulat, dlatego jeśli sytuacja rozwinie się w najgorszym możliwym kierunku, będzie miał kto zająć się naszą ewakuacją - zaznaczyła. Przyznała, że wiele osób pyta nas, czy powstają plany ewakuacji, z wieloma osobami jesteśmy w stałym kontakcie. Rok temu takiego zainteresowania zdecydowanie nie było" – dodała.

Przyznała, że Polacy na Ukrainie boją się, że „w każdej chwili może wybuchnąć wojna". Zajcewa-Wełykodna wskazała, że chociaż zainteresowanie wyjazdem z kraju wzrosło, "ludzie starsi raczej wykluczają taką możliwość". - Ta sytuacja nas przede wszystkim bardzo niepokoi i stresuje - dodała.

Reklama

Przypomniała, że premier Mateusz Morawiecki powiedział na spotkaniu w Kijowie, że jeśli sytuacja będzie rozwijała się negatywnie, Polska jest gotowa przyjąć Polaków z Ukrainy. - To naprawdę ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ wiemy, że jest na świecie miejsce, gdzie w razie potrzeby ktoś się nami zaopiekuje - powiedziała przedstawicielka oddziału Związku Polaków na Ukrainie.