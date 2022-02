- Wniosek dość długo oczekiwany, ale wniosek, który - naszym zdaniem - ma dzisiaj ogromną szansę zdobyć wymaganą liczbę podpisów, ponieważ deklaracje ze strony praktycznie całej opozycji są, że minister Niedzielski powinien odejść. Dziś będziemy prosili ich o złożenie podpisów, ponieważ pod takim wnioskiem musi podpisać się 69 osób, a nas - Konfederatów - na razie jest 11 - mówił Dziambor.

Reklama

Następnie poseł przedstawił fragmenty uzasadnienia wniosku.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Rzecznik MZ o liczbie zakażeń: Świadectwo, że raczej z tej 5. fali powoli schodzimy - Mamy kolejny dzień, w którym odnotujemy spadki - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do liczby nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. W rozmowie z Radiem Plus nie wykluczył powrotu uczniów do szkół w części województw.

- Z danych opublikowanych w marcu 2021 wynika, że każdy dzień zamknięcia gospodarki kosztował nas 1,3 mld zł. Mamy jedną z najwyższych śmiertelności na świecie, a najwyższą w Europie, plus gigantyczne koszty tego przedsięwzięcia. Mamy informację o tym, że za decyzje, które były podejmowane w Ministerstwie Zdrowia, budżet państwa poniósł gigantyczną stratę na poziomie 200 mld złotych. Mamy też twarde dane dotyczące gigantycznej nadmiarowej śmiertelności roku 2020 i 2021 z której wynika, że mamy ponad 180 tysięcy nadmiarowych zgonów w porównaniu do lat poprzednich przez ten okres - wyliczał Dziambor.

- Gigantyczne koszty przeprowadzenia lockdownu, gigantyczny wzrost śmiertelności w Polsce, zarówno tej covidowej, jak i niecovidowej, chociaż wiemy doskonale, że ta niecovidowa jest dużo większym problemem. Gigantyczny koszt dzienny przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Brak jakiejkolwiek strategii na obecny czas i na koniec zamknięcie szkół. Dzieci nie dość, że nie mają oferty edukacyjnej, to mamy twarde dane mówiące o ponad 50-procentowym wzroście stanów depresyjnych wśród młodzieży, ponad 40-procentowy wzrost liczby prób samobójczych dzieci i młodzieży - kontynuował.

Reklama

Mamy twarde dane dotyczące gigantycznej nadmiarowej śmiertelności roku 2020 i 2021 z której wynika, że mamy ponad 180 tysięcy nadmiarowych zgonów w porównaniu do lat poprzednic Artur Dziambor, poseł Konfederacji

- Wzywamy opozycję do podpisania się pod tym wnioskiem, żebyśmy mogli przeprocedować jak najszybciej ten wniosek - zakończył Dziambor.



- To co dzieje się obecnie w Polsce, to co dzieje się w Europie potwierdza, że Konfederacja miała rację - mówił z kolei Robert Winnicki. - Cała Europa dzisiaj stara się - w mniejszym, czy większym stopniu - wracać do normalności, znosić obostrzenia. W całej Europie widać, że szczepienia nie rozwiązały kwestii covidowej. COVID jest i będzie z nami. Szczepienia tego nie rozwiązały. Nie rozwiązały tego restrykcje. Dzisiaj państwa europejskie wycofują się z tej fatalnej polityki. Konfederacja mówiła o tym od początku. Zdrowego rozsądku nie było w rządzie i w Ministerstwie Zdrowia. Trzeba zakończyć tę katastrofę i trzeba rozliczyć winnych. Pierwszym winnym jest Adam Niedzielski, minister zdrowia - dodał.