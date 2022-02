W poniedziałek do dymisji podał się minister finansów Tadeusz Kościński i - jak poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska - dymisja ta została przyjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ze słów Czerwińskiej wynikało, że Kościński wziął na siebie odpowiedzialność za "pewne niedociągnięcia w »Polskim Ładzie«". Obowiązki ministra finansów, do czasu wyłonienia jego następcy, przejął premier Mateusz Morawiecki.

- Tadeusz Kościński wziął na siebie odium błędów, które zostały popełnione w "Polskim Ładzie", za które przeprosiliśmy - powiedziała we wtorek w Radiu Zet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Dlaczego o dymisji poinformowała rzeczniczka PiS, a nie szef rządu? - Ponieważ przy tego typu programach, jakim jest "Polski Ład", który dotyczy 38 mln Polaków, decyzje zapadają w szerszym gronie i na prezydium politycznym - stwierdziła Semeniuk. - Tutaj absolutnie nie widzę nic dziwnego. Pierwszą osobą, która tę decyzję podjęła był premier Morawiecki, przedstawiona została ta decyzja po ustaleniach z Tadeuszem Kościńskim prezydium PiS i zostało wydane oświadczenie w tym temacie - mówiła.

Kto będzie nowym ministrem finansów? - Ja tego nie wiem, te decyzje zapadają w zupełnie innym gronie - oświadczyła wiceminister. - Cieszę się, że premier Morawiecki teraz objął ster w Ministerstwie Finansów, jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby wszystkie błędy skorygować i aby już one nie występowały w przyszłości - stwierdziła.

Kiedy do Sejmu trafią projekty ustaw zmieniające "Polski Ład"? - To nie jest pytanie do mnie, tylko do Ministerstwa Finansów - odparła Semeniuk. - Wiem, że zespół nad tym pracuje, wiele departamentów podatkowych również w Ministerstwie Finansów - dodała.

Wiceminister rozwoju odniosła się też do kwestii odpowiedzialności za "Polski Ład". - Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nie chciałabym wskazywać żadnej osoby za to odpowiedzialnej, ale współpraca przy tak dużej reformie podatkowej pomiędzy rządem, samorządem, wydziałami podatkowymi w różnych podmiotach, które dysponują środkami budżetowymi, ale również pozabudżetowymi, takimi jak przedsiębiorcy, wymaga przygotowania również do tego trudnego procesu "Polskiego Ładu", który, od razu podkreślam, jest skomplikowanym procesem, dlatego staramy się dzisiaj go jak najszybciej uprościć - powiedziała.

Pytana, czy zagrożona jest posada wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, Olga Semeniuk odparła: - Trudno, żeby była zagrożona pozycja osoby, która nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem "Polskiego Ładu".

Dodała, że departamenty podatkowe są poza zasięgiem Patkowskiego.

- Na tak dużą skalę reformy podatkowej, z jaką mierzymy się, wskazywanie poszczególnych nazwisk osób odpowiedzialnych byłoby szerokim błędem. Dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie to wyjście z problemów, które zostały stworzone w ramach tej dużej reformy i wskazywanie na konkretne nazwiska mija się z celem - mówiła Semeniuk.

- Dzisiaj minister Patkowski jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych również za przygotowywanie rozwiązań problemów, które pojawiły się na początku tego roku - zaznaczyła. - Sama reforma podatkowa, departamenty podatkowe, jeżeli mówimy o samej strukturze, były w gestii ministra Jana Sarnowskiego - dodała.