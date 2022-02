Przed PiS, Solidarną Polska oraz opozycją w Sejmie nowa rozgrywka dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Wszystko za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy, który w czwartek ogłosił zarys projektu, który likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i wprowadza w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Jak podkreślał prezydent, ma być to droga do odblokowania unijnych funduszy.

Decyzję prezydenta komentował w TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Prezydent Andrzej Duda podpisywał te ustawy, które chce teraz zmieniać, więc jest też w pewien sposób współodpowiedzialny za ten chaos, który chce niwelować - uważa Hołownia.

- Komunikat, który prezydent wysłał, on ma inny wymiar. Myślę, że on ma wymiar przede wszystkim międzynarodowy. Jest efektem jakichś rozmów, które prezydent Duda toczył z Emanuelem Macronem, z innymi przywódcami, to jest próba wejścia prezydenta Dudy do gry na polu polityki międzynarodowej - ocenił.

– Uważam, że prezydent przyjdzie do opozycji negocjować czy byłaby w stanie, po oczywiście wniesieniu stosowanych poprawek, jakoś pomóc mu te ustawy przeprowadzić, dlatego że Ziobro będzie przeciwko – mówił lider Polski 2050.